vor 43 Min.

Unterhaltsam, aber torlos Lokalsport

Starke Gästekeeperin verhindert Athletik-Erfolg

In der Bezirksoberliga der Fußballfrauen war der CSC Batzenhofen-Hirblingen zu Gast beim SC Athletik Nördlingen. Das Hinspiel hatten die Gäste souverän mit 2:0 gewonnen.

Auf einem sehr schlechten Platz machten die SCA-Frauen sofort Druck. Julia Bruckmeier hatte die erste Chance aus der Distanz, ihr Schuss wurde aber von der gut mitspielenden Torhüterin pariert. Wenig später überspielten die Gäste die Nördlinger Hintermannschaft, aber Torhüterin Jasmin Nieß parierte souverän. Der SCA hatten deutlich mehr Ballbesitz, aber die zwingenderen Möglichkeiten erarbeitete sich der CSC Batzenhofen-Hirblingen. Auch durch Freistöße konnte keine wirkliche Torchance generiert werden. Dann eine Schrecksekunde für den SCA: Luise Rohrer kam nach einem Kopfball unglücklich auf und verletzte sich am Knie. Lea Lanzenstiel ersetzte sie auf der linken Defensivseite. Die Damen des CSC waren mit schnellen Kontern sehr gefährlich und fanden in der 30. Minute eine Schnittstelle in der Abwehr. Jasmin Nieß behauptete sich jedoch erneut in Eins-gegen-eins-Situation und konnte so die Führung der Gäste verhindern. Immer wieder versuchte es der SCA aus der Distanz, aber stets scheiterten Nicole Rommel, Gudrun Stähle und Melanie Bengesser an der Torhüterin. Kurz vor der Pause hatte der CSC erneut eine gute Chance, aber der Ball ging knapp über das Tor.

Nach dem Wechsel bestimmte der SCA weiter das Spiel. Jana Ernst hatte eine gute Chance in der 50. Minute nach Hereingabe von Nicole Rommel, scheiterte aber wiederum an der Torhüterin der Gäste. In der 55. Minute konnte Sarah Eberhardt den Nachschuss nach einer Ecke nicht nutzen. Nach einer schönen Kombination zwischen Jana Ernst und Gudrun Stähle wurde Pauline Wünsch freigespielt, konnte aber den Ball nicht im Tor unterbringen. Zehn Minuten später hatte Jana Ernst den Führungstreffer auf dem Kopf, aber die Torhüterin lenkte den Ball gerade noch über die Latte. In der 75. Minute hatten die Gäste nach einer Ecke eine gute Chance, doch der Abschluss ging knapp am Tor vorbei. Die letzte Chance im Spiel hatte das Heimteam, aber auch die konnte nicht genutzt werden.

An Ostern sind die SCA-Frauen spielfrei. (mdü)

SC Athletik Nördlingen Jasmin Nieß, Nicole Rommel, Lea Lanzenstiel, Sarah Eberhardt, Gudrun Stähle, Pauline Wünsch, Melanie Bengesser, Luise Rohrer, Jana Ernst, Melanie Dürr, Lena Haimböck, Julia Bruckmeier, Melanie Radajewski, Lisa Bissinger

