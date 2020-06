vor 52 Min.

Unterschiedliche Lösungen

Abbruch bei den Junioren, bei den Mädchen geht’s weiter

Der Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat beschlossen, die laufende und aktuell ausgesetzte Saison 2019/20 bei den Junioren abzubrechen und bei den Juniorinnen ab dem 1. September – wenn durch staatliche Vorgaben möglich – analog des Spielbetriebs bei den Herren und Frauen fortzusetzen. Der BFV-Vorstand folgt damit dem Vorschlag der Lösungs-Arbeitsgruppe (LAG) Spielbetrieb Liga und Pokal Junioren und Juniorinnen. Diese hatte sich aufgrund der Komplexität in die separaten Untergruppe Junioren und Juniorinnen unterteilt. Bei den Junioren werden die Abschlusstabellen auf Basis einer Quotientenregelung (bisher erzielte Punkte dividiert durch die absolvierten Spiele) gebildet: Die bestplatzierte aufstiegsberechtigte Mannschaft und das auf einem Aufstiegsrelegationsplatz stehende Team steigen auf.

„Wir wollen hier aber flexibel vorgehen. Mannschaften, die 80 Prozent des Quotienten des Meisters erreicht haben, erhalten zusätzlich die Möglichkeit, einen Antrag auf die nächsthöhere Spielklasse zu stellen“, so Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann in einer Video-Pressekonferenz, an der auch die RN teilnahmen. Absteiger soll es nur dann geben, wenn Teams in der laufenden Saison bis dato punktlos geblieben sind. Und: Juniorenligen der Spielzeit 2020/21 sollen maximal nur zehn Teams umfassen und entsprechend in deutlich mehr Gruppen als bisher aufgesplittet werden.

„Dass wir bei den Junioren zu dem Ergebnis kommen, die laufende Spielzeit abzubrechen, während bei den Erwachsenen und den Juniorinnen die Saison zu Ende gespielt wird, mag auf den ersten Blick überraschen. Wer sich allerdings ein bisschen intensiver mit dem Junioren-Spielbetrieb in Bayern auseinandersetzt, stellt ganz schnell fest, dass wir bei den Junioren über vollkommen andere Rahmenbedingungen sprechen als beispielsweise bei den Herren“, erklärt Verbands-Jugendleiter Florian Weißmann, der seine Expertise in die LAG-Untergruppe Junioren einbrachte.

Bei den Juniorinnen spielt indes ein anderer gewichtiger Faktor eine extrem große Rolle, der klar gegen einen Abbruch spricht. „Das Thema ‚Bindung‘ der Spielerinnen hat bei den Juniorinnen für die Vereine ein viel größeres Gewicht als bei den Erwachsenen oder Junioren. Für das Gros der Mädchen spielt trotz allem sportlichen Ehrgeiz die soziale Komponente eine immense Rolle. Von Beginn an war für die Vereinsvertreter eine der größten Sorgen, bei einem Saisonabbruch und dem darauf folgenden Umbruch vor dem Saisonneustart massiv Spielerinnen zu verlieren und womöglich gar keine Mannschaft mehr stellen zu können“, erklärt Sandra Hofmann, die Vorsitzende des Verbands-Frauen- und Mädchenausschusses.

Einer der Teilnehmer der Lösungs-Arbeitsgruppe Juniorinnen war Michael Hertle, der Trainer der U17-Juniorinnen der SpVgg Deiningen (Bezirksoberliga). Er erklärte: „Ich fand die Zusammensetzung der LAG herausragend. Die Mitarbeiter kamen aus allen Bereichen des Frauen- und Mädchenfußballs in Bayern. Abteilungsleiterinnen, Spielgruppenleiter, Verbandsmitarbeiterinnen, Trainer. Das war ein echtes ‚Menschen von der Basis für die Basis‘-Gefühl.“

Positiv betroffen von der Abbruchregelung sind u.a. die U15-Junioren des TSV Nördlingen, die die Tabelle der Bezirksoberliga Schwaben anführen und nun in die Bayernliga aufsteigen dürfen. Dieser Liga gehörten die Rieser zuletzt von 2011 bis 2013 an. (jais)

