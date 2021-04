Verbandspolitik geht alle Vereine an

In Ostwürttemberg werden die Weichen gestellt. Termine finden online statt

Im Fußballbezirk Ostwürttemberg spielen etwa 42.000 Fußballer. Alle drei Jahre geht es darum, die sportpolitischen und personellen Weichen für die nächsten Jahre zu stellen. Dieser Aufgabe kommen die Schiedsrichter nach, die Jugendleitungen der Vereine in der Jugendleiter-Hauptversammlung und die 140 Vereine Ostwürttembergs am Bezirkstag.

Dort werden auch die Delegierten gewählt, die dann beim Verbandstag über Satzungs- und Ordnungsänderungen abstimmen. Der Fußball und die Vereine sind eingeladen, zu diskutieren und abzustimmen über die nähere Zukunft. Anträge der Vereine können gestellt werden.

Die Termine: Schiedsrichtergruppe Aalen am Samstag, 1. Mai. Die Schiedsrichter-Hauptversammlungen finden 2021 alle online statt. Jugendhauptversammlung am Mittwoch, 28. April. Aktive Bezirkstag Ostwürttemberg am 7. Mai. Die Vertreter aller Fußballvereine kommen – eventuell in Präsenz – zum Bezirkstag Ostwürttemberg zusammen, um unter anderem über eine zukunftsweisende Spielklassenreform im WFV zu entscheiden. Dieser beginnt um 19 Uhr in der Ost-alb-Arena in Aalen.

Bezirk Ostwürttemberg mit größter Delegation

Abschließend tagt dann das höchste Gremium beim WFV-Verbandstag am 24. Juli in Sindelfingen, um die an den Bezirkstagen diskutierten Entscheidungen über die 16 Bezirke hinweg zu erörtern und abschließende Entscheidungen zu treffen.

Mit 21 Delegierten stellt der Bezirk Ostwürttemberg dabei die zweitgrößte Delegation. (jais)