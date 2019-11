vor 24 Min.

Vereinsduell endet unentschieden

ESV-Dritte und -Vierte teilen sich die Punkte. Frauenteam erfolgreich

Bayernliga Süd Frauen: ESV Nördlingen – TSV Milbertshofen 3107:2989 (6:2). – In der Startpaarung bekam es Regina Steinle mit der besten Akteurin der Gäste zu tun und unterlag dieser mit 0:4. Auf der Nebenbahn kegelte Katrin Gulde eine hervorragende Tagesbestleistung und gewann ihren Punkt problemlos. Im Mittelteil lieferte sich Karina Herzig-Pawlak mit ihrer Gegnerin ein Duell auf Augenhöhe, das sie am Ende für sich entscheiden konnte. Erika Gelle unterlag trotz besserer Gesamtholzzahl. Melanie Steinle hatte in der Schlusspaarung auf der ersten Bahn noch Probleme, ehe sie besser ins Spiel fand und ihren Punkt ohne Schwierigkeiten gewinnen konnte. Silvia Grötsch lieferte sich mit ihrer Kontrahentin eine spannende Partie. Mit 2,5 gewonnenen Satzpunkten konnte sie auch diesen Punkt für die Nördlingerinnen sichern.

Steinle R. – Bohm 466:536 (0:4), Gulde – Freitag 550:496 (3:1), Herzig–Pawlak – Zwicknagl 543:527 (3:1), Gelle – Kopp 495:492 (1:3), Steinle M. – Müller 535:430 (4:0), Grötsch – Gammer 518:508 (2,5:1,5)

Kreisklasse: ESV Nördlingen I – SKC Bächingen II 2014:2053 (3:3). – Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer starteten die Nördlinger verhalten. Am Ende konnten sich Dieter Wiedemann und Lucas Jakob aber mit je drei gewonnenen Bahnen durchsetzen. In der Schlusspaarung waren beide Duelle auf den ersten 90 Wurf ausgeglichen. Nils Singheiser musste auf der letzten Bahn jedoch Federn lassen, sodass sein Kontrahent die Partie für sich entscheiden konnte. Auf der Nebenbahn konnte Urban Singheiser mit seinem letzten Wurf den Mannschaftspunkt gewinnen und das Unentschieden für die ESV-ler retten.

Wiedemann – Sauter 515:515 (3:1), Jakob – Mack 491:499 (3:1), N. Singheiser – Buntz 487:523 (2:2), U. Singheiser – Niebergall 521:516 (2:2)

Drei Einzelpaarungen verloren, aber mehr Holz für die Vierte

Kreisklasse A2 gemischt: ESV Nördlingen IV – ESV Nördlingen III 1935:1907 (3:3). – Im ESV-internen Duell konnte sich Richard Lauermann gegen Markus Pawlak, der sich mit Christian Flügel die 120 Wurf teilte, durchsetzen. Nebenan behielt Maria Scheid gegen Monika Blank die Oberhand. In der Schlusspaarung sicherte Regina Steinle gegen Wolfgang Nigel und Anita Fuchs den dritten Mannschaftspunkt für die ESV-Dritte. Auf der Nebenbahn nahm Andreas Eberhardt seinem Gegenspieler Rainer Krieg 108 Holz ab und konnte den Punkt für die Vierte gewinnen. Aufgrund der besseren Gesamtholzzahl der vierten Mannschaft teilten sich die Nördlinger die Punkte. (mst)

Pawlak/Flügel – Lauermann 471:479 (2:2), Blank – Scheid 474:513 (2:2), Nigel W. / Fuchs – Steinle R. 453:486 (1:3), Eberhardt – Krieg 537:429 (4:0)

Themen folgen