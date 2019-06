vor 41 Min.

Vergleich mit Bayerns Besten

Die jüngsten Nachwuchssportler der KTV Ries präsentieren sich bei den Einzelmeisterschaften in guter Form. Zu Podestplätzen reicht es allerdings nicht

Bei den bayerischen Meisterschaften der jüngsten Turner in der Altersklasse 7 gingen in Unterhaching mit Luke Kattner, Leo Hahn, Mattis Hahn und Lennart Zuber vier Nachwuchsturner der KTV Ries an den Start.

Sehenswert war die Bodenpräsentation von Leo Hahn. Die geforderten Räder und Handstandschwünge wurden ebenso gemeistert wie die beweglichen nichtakrobatischen Elemente. Am Pauschenpferd wusste vor allem Mattis Hahn mit starken 7,85 Punkten zu gefallen. An den Ringen wurde sehr deutlich, warum in der Trainingsgruppe Luke Kattner „Maschine“ genannt wird. Die Kraftteile präsentierte er in Vollendung. Lennart Zuber konnte am Sprung mit einem Salto in den sicheren Stand die Kampfrichter überzeugen. Leo Hahn erhielt für seine saubere Darbietung am Barren starke 8,7 Punkte und war damit der beste KTV-ler an diesem Gerät. In der Königsdisziplin am Reck konnte nochmals Luke Kattner seine Klasse zeigen und erhielt 8,6 Punkte. In der Endabrechnung belegte Luke Kattner Platz sieben, Leo Hahn wurde Elfter, Mattis Hahn 16. und Lennart Zuber 19.

Bei den Achtjährigen hatte sich mit Elias Preventis ein weiterer Turner der KTV qualifiziert. Er startete am Reck in den Wettkampf und konnte seine Schwungelemente sauber und gekonnt vortragen. Am Boden sind Akrobatik und Beweglichkeit Eckpfeiler der Übung. Kleine Unsicherheiten in der Ausführung kosteten wichtige Zehntel. Beim Einturnen zeigte Elias Preventis noch saubere und sichere Flanken an seinem Paradegerät, dem Pauschenpilz. Allerdings konnte der Youngster diese Qualität im Wettkampf nicht wiederholen und stürzte beim Rückflanken. Die Ringeübung des KTV-lers ist schon eine Augenweide und für seine Ausführung mit den Kraftteilen erhielt er sehr hohe Wertungen. Mit Überschlag und Salto präsentierte das Nachwuchstalent aus Löpsingen auch am Sprung seine turnerischen Fähigkeiten. Hart, aber gerecht wurde Elias am Barren bestraft, nachdem er beim Handstandschwung seine Balance verlor und nicht mehr korrigieren konnte.

Am Ende reihte sich Elias Preventis mit Platz 16 unter den besten Nachwuchsturnern in seiner Altersklasse ein. Mit dem gelungenen Einstand konnten die Trainer Nicole Hahn und Katja Kattner durchaus zufrieden sein und sind für die im Herbst stattfindenden Mannschaftsmeisterschaften guter Dinge. (rgr)

