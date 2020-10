26.10.2020

Verkehrte Welt für die KTV Ries

Maximilian Henning, hier beim Abgang am Barren, war mit acht Score Punkten in Unterhaching der erfolgreichste Akteur der letztlich chancenlosen KTV Ries.

Exquisa Oberbayern am zweiten Wettkampftag eine Nummer zu groß für die Rieser Geräteartisten

Beim zweiten Saisonwettkampf in diesem Jahr verloren die Rieser Kunstturner sehr klar gegen das Team aus Unterhaching. Mit 20:65 Scorepunkten gab es trotz eines stabilen Wettkampfes nicht viel zu holen gegen sehr starke Gastgeber. Bester Rieser Punktesammler der KTV war an diesem Abend Maximilian Henning.

Schon am Boden konnten die Turner aus Oberbayern mit 11:3 Score Punkten ihre Stärke ausspielen und diesen mit 11:3 für sich entscheiden. Für die KTV gingen in den ersten beiden Duellen Lucas Buschmann und Gustav Kern an den Start. Beide Athleten kamen fehlerfrei durch ihre Kür, konnten aber trotzdem nicht mit ihren Kontrahenten mithalten. Im dritten Duell gab es dann die ersten drei Score Punkte für die Rieser Mannschaft durch Clemens König. Im letzten Duell am Startgerät durfte dann Justus König sein Debüt in der ersten Mannschaft der KTV Ries feiern und konnte das Vertrauen der Trainer mit einer guten Übung bestätigen. Allerdings musste auch er vier Punkte seinem Gegner überlassen.

Auch am Pauschenpferd gab es mit 15:2 einen deutlichen Sieg der Exqusias. Gustav Kern hatte beim Durchwandern einen kleinen Hänger, was dem Gegner fünf Punkte einbrachte. Die einzigen zwei Punkte an diesem Gerät gewann im zweiten Duell Maximilian Henning, der mit seiner schwierigen Übung das Kampfgericht überzeugte. Auch Lukas Leonhardt kam fehlerfrei durch seine schwere Übung, aber wieder einmal war der Duellant besser, was einen erneuten Fünf-Punkte-Verlust bedeutete. Die gleiche Punktzahl musste auch Clemens König abgeben, der ebenfalls einen Absteiger vom Gerät hatte.

An den Ringen beim knappen 9:8 dann ein etwas ausgeglicheneres Bild. Mannschaftskapitän Sven König zeigte eine sichere Übung, auf die der Gegner aber die passende Antwort hatte. Lucas Buschmann hatte leichte Probleme bei den Handständen, die der Kontrahent geschickt zu nutzen wusste. Wieder einmal zeigte sich Maximilian Henning als sicherer Punktelieferant und bescherte mit seiner sehr guten Übung dem Team drei Scorepunkte. Auch „Oldie“ Roland Hagner war mit einer sehr sauberen Übung nicht zu bezwingen und steuerte dem Punktekonto nochmals weitere fünf Zähler bei. Damit stand es zur Halbzeit schon fast aussichtslos 13:35 aus Sicht der KTV.

Dem Trainergespann Roland Grimm, Jürgen Wundel und Wolfgang Eichmeier war klar, dass es in der zweiten Hälfte schwer werden würde, diesen Rückstand aufzuholen, allerdings wollte man sich so teuer wie möglich verkaufen. Am Sprung gelang dies allerdings nur bedingt, da auch dieser mit 11:0 an die Oberbayern ging. Maximilian Henning und Lucas Buschmann brachten ihre Sprünge zwar gut in den Stand, aber ihre Gegner turnten noch etwas sauberer, was jeweils einen Verlust von zwei bzw. drei Punkten bedeutete. Auch Noah Lang musste sich trotz einer guten Vorstellung seinem starken Gegner geschlagen geben und vier Punkte abgeben. Clemens König kam bei seiner Landung unglücklich auf und stürzte dabei, was nochmals fünf Zähler für den Gegner hieß.

Am Barren ging es dann ähnlich weiter. Gustav Kern und Lucas Buschmann kamen gut durch ihre Kür, allerdings stürzte Kern beim Abgang. Aber die jeweils höheren Ausgangswerte der Kontrahenten führten zu weiteren Punktverlusten. Wieder einmal war Maximilian Henning der einzige Punktesammler am Gerät (3). Auch Lukas Leonhardt musste nämlich im letzten Duell nochmals vier Punkte abgeben, womit auch das fünfte Gerät mit 3:9 verloren ging.

Und auch am sechsten Gerät konnte das Rieser Team nicht punkten. Lukas Leonhardt hatte leichte Unsicherheiten in seiner Übung, die sein Kontrahent sofort ausnutzte und sich vier Punkte sicherte. Ähnlich erging es Gustav Kern, der zwei Punkte liegen ließ. Lucas Buschmann musste dann bei der Kontergrätsche vom Gerät und so gingen nochmals fünf Punkte an die Gastgeber. Maximilian Henning erzielte dann im letzten Duell des Abends noch ein Remis, was den Endstand von 65:20 herstellte und die erste Niederlage der KTV in dieser Saison besiegelte. Allerdings war der Sieg der Turner aus Oberbayern verdient, denn sie boten an diesem Abend eine starke Mannschaft auf, die sich so gut wie keine Fehler erlaubt hat.

Für die KTV geht die Saison am 14. November in eigener Halle mit dem letzten regulären Saisonwettkampf gegen die TG Hanauerland weiter. (thfr)

