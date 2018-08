vor 41 Min.

Clubmeisterschaften beim TC Oettingen im Doppel und im Mixed

Auch heuer fanden beim TC Oettingen in bewährter Manier die Clubmeisterschaften statt. Nachdem in den vergangenen Wochen die Vorrundenspiele absolviert worden waren, traten Veronika und Jul Hagl gegen Susanne und Hermann Wunderer zum Endspiel der Mixed-Meisterschaft an. Dabei ging der Pokal wie auch im Vorjahr an das Ehepaar Wunderer.

Eine Woche später wurde zunächst vormittags die Einzel-Clubmeisterschaft der U12 ausgetragen. Dafür hatten sich sechs Kinder eingefunden, die trotz großer Hitze voll bei der Sache waren und sich ebenso spannende wie hart umkämpfte Spiele lieferten. Am Ende konnte sich Simon Käser im Finale gegen Moritz Ott durchsetzen. Die Plätze drei und vier gingen an die Brüder Simon und Tobias Vitkovsky.

Im Matchtiebreak Nervenstärke bewiesen

Bei den Damen standen sich wie im Vorjahr Julia und Anne Wessel sowie Rose Bartelmeß/Brigitte Straka im Endspiel gegenüber. Nach einem verlorenen ersten Satz holten sich Bartelmeß/Straka den zweiten Durchgang im Tiebreak, doch zeigten die beiden Wessel-Damen im Matchtiebreak die nötige Nervenstärke, um sich erneut den Titel zu holen.

Bei den Herren hatten sich Jan Vitkovsky und Martin Langenbucher bis ins Finale durchgespielt, wo sie auf Peter Eisenbarth und Hermann Wunderer trafen. In einem sehenswerten Finale gab es zur Freude der zahlreichen Zuschauer viele packende Ballwechsel. Letztlich behielten Eisenbarth/Wunderer die Oberhand und erspielten sich ungefährdet den Siegerpokal. Zwischen den Endspielen wurden noch die weiteren Partien der Einzelclubmeisterschaften der Damen und Herren ausgelost, deren Finale für den 22. 9. angesetzt sind. (swu)

