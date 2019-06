vor 8 Min.

Vier Medaillen an vier Wettkampftagen

Nachwuchstalent Georg Kirner von der KTV Ries überzeugt bei der bayerischen Meisterschaft.

Von Thomas Frisch

Der Rieser Nachwuchsturner Georg Kirner konnte bei den bayerischen Meisterschaften mit hervorragenden Ergebnissen überzeugen. In einem starken Teilnehmerfeld gelang ihm sowohl in der Kür als auch im Pflichtprogramm der Sprung aufs Treppchen. Außerdem machte er durch Medaillen in den Gerätefinals auf sich aufmerksam und brachte sich damit für den Landeskader ins Gespräch.

Ein äußerst anstrengendes Programm stand dem Zwölfjährigen bei den bayerischen Meisterschaften bevor. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen müssen die Turner der AK12 jeweils einen kompletten Mehrkampf zeigen. Zuerst mussten sie sich dabei im Pflichtprogramm beweisen, das durch die vielseitigen Anforderungen sehr anspruchsvoll ist und in diesem Alter noch aus acht Geräten besteht, da hier am Pauschenpferd und Sprung noch spezielle Methodik-Übungen gezeigt werden müssen. Umso beeindruckender war hier Georg Kirner dritter Rang, den er am ersten Abend erzielen konnte. Das Reck war dabei sein bestes Gerät, konnte er doch trotz der fordernden Übung ein Resultat von 7,90 Punkten erzielen. Auch an den Ringen überzeugte er das Kampfgericht mit seiner Leistung und zählte mit 7,10 Punkten ebenfalls zu den Besten. Genauso wie am Sprung, wo er mit 8,75 bzw. 8,10 Punkten bewertet wurde. Insgesamt konnte er damit im ersten Durchgang 38,10 Punkte erzielen und sich damit die erste von vielen Medaillen sichern.

Am zweiten Tag dann ein ähnliches Programm in der Kür, wo die jungen Turner ihre Stärken an den einzelnen Geräten voll ausspielen können. Wieder standen sechs Geräte an, wobei am Sprung zwei verschiedene Versuche gezeigt werden mussten.

Dabei gelang Georg Kirner mit 11,15 Punkten sein bestes Ergebnis gleich am Boden. Mit einer 10,0 und 9,50 am Sprungtisch war er auch an diesem Tag wieder ganz vorne dabei. Ebenso am Reck, wo er mit 7,70 Punkten seine gute Leistung vom Vortag wiederholen konnte.

Damit gelang ihm auch in der Addition der beiden Wettkämpfe ein hervorragender dritter Rang und das mit rund zwei Punkten Abstand auf den Viertplatzierten.

Anhand dieses Ergebnisses werden auch die Athleten für den Landeskader ausgewählt, womit sich Georg Kirner nun in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht hat.

Nach einem Erholungstag standen dann die Gerätefinals für die Turner der AK12 auf dem Programm. Erneut durfte das Rieser Nachwuchstalent an allen sechs Geräten ran, wobei ihm zweimal der Sprung aufs Podest gelang. Dabei gelang ihm an den Ringen eine super Übung, die mit 9,10 Punkten bewertet wurde und ihm die Bronzemedaille einbrachte. Mit einer 9,05 am Reck gelang ihm die gleiche Platzierung und somit ein schöner Abschluss nach einem anstrengenden Turnfest.

Mit insgesamt vier Bronzemedaillen konnte der junge Rieser nach drei Mehrkämpfen innerhalb von vier Tagen die Meisterschaften äußerst erfolgreich abschließen. Hervorzuheben sind vor allem seine Erfolge im Pflicht- und Kürbereich, wo er seine Vielseitigkeit und sein Können auf bayerischer Ebene gut präsentieren konnte.

Themen Folgen