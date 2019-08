vor 38 Min.

Vier Podestplätze für die MCK-Piloten

Siebter Meisterschaftslauf der DM in Uelzen mit elf Startern des MC Kesseltal

Zum siebten deutschen Meisterschaftslauf waren elf Starter des Motorsport-Clubs Kesseltal in die Hansestadt Uelzen gereist. Es galt für die Piloten, sich schnellstmöglich mit der für die meisten Fahrer neuen, sehr sandigen Strecke anzufreunden.

Dem Donauwörther Janik Baumgärtner gelang dies sehr gut und er durfte sich bei den Junior-Buggy nach tollen Leistungen in den Läufen über einen dritten Platz freuen.

Jan Baltzer aus Flachslanden konnte den Erwartungen nicht ganz gerecht werden und musste bei den Junior-Tourenwagen an diesem Wochenende mit einem fünften Platz zufrieden sein.

Mit einer Top-Platzierung vom vorherigen Rennen war die aus Tapfheim kommende Steffi Geiger angereist. Aber auch sie hatte bei den Serien-Tourenwagen mit dem ungewohnten Terrain zu kämpfen und wurde im Finale Vierte.

In der Klasse Super-Tourenwagen waren mit dem Flachslandener Jens Baltzer und Andreas Fürst aus Amerdingen zwei MCK-ler vertreten. Fürst, der in den Vorläufen mit starken technischen Problemen kämpfte, war mit einem dritten Rang im Finale zufrieden und Baltzer, der einen guten Tag erwischte, durfte sich über einen guten zweiten Platz nach der Zieldurchfahrt freuen.

Bei den Cross-Buggys waren mit Natalie Straub aus Saffig, Julia Baltzer aus Flachslanden und dem Amerdinger Marco Fürst drei Vereinsfahrer am Start. Bei Fürst, der nach dem freien Training schon den Motor wechseln musste, endete das Wochenende mit einem erneuten Defekt und er wurde im Finale nur Neunter. Julia Baltzer, die immer besser mit ihrem Renngefährt zurechtkommt, durfte sich über Platz sieben freuen. Am besten machte es hier wieder einmal Natalie Straub, die sich auch von einem Überschlag in den Vorläufen nicht beeindrucken ließ und am Ende des Tages einen starken zweiten Platz erreichte.

Bei den Spezialcross-Buggys waren drei für den Verein startende Fahrer auf Punktejagd. Im stärksten Starterfeld an diesem Wochenende wurde der Kesselostheimer Micha Dollinger zwölfter. Bei starkem Regen und extremen Pistenverhältnissen im Finale war Martin Fürst aus Amerdingen mit Platz vier durchaus zufrieden.

Bei den über 1600-ccm-Fahrzeugen war mit dem Hilzinger Michael Straub ein weiterer schneller Mann unterwegs. Auch er konnte gegen starke Konkurrenz mit einem fünften Rang zufrieden sein.

Nun heißt es schnell wieder alles in Ordnung bringen, denn am 31. August/1. September steht das nächste Rennen in Siegbachtal an. Das Heimrennen am Kesseltalring in Brachstadt findet vom 13. bis 15. September statt. (mfü)

