15.05.2019

Vier TSV-Tore in der ersten Halbzeit

Klarer Heimsieg der Nördlinger U17 gegen den Tabellenletzten

Die U17-Fußballer des TSV Nördlingen gewannen ihr Heimspiel gegen den Tabellenletzten TSV Kottern deutlich mit 4:0 (4:0). Das Endergebnis hätten die Rieser in der zweiten Halbzeit noch deutlich höher gestalten können.

Nach Eckball von Simon Rothgang konnte Kotterns Keeper klären. Den Ball passte jedoch Julian Eichhorn wieder zu Rothgang der sofort wieder mit Flanke agierte. Der Ball flog Richtung zweiten Pfosten zum freistehenden Tim Seitz. Dieser köpfte den Keeper an und den Abpraller verwandelte Verteidiger Mario Szabo zur 1:0-Führung (15. Minute). Die Rieser spielten vor allem in der ersten Halbzeit mit sehr hohem Tempo und ließen den Gästen keine Chance. Nach gekonntem Spielaufbau kam der Ball nach außen zu Rothgang. Dieser spielte sofort zu Flügelspieler Eichhorn und der weiter auf Seitz, der mit tollem Tempolauf auf die Grundlinie dribbelte. Seine Ablage verwertete Maximilian Beck souverän zum 2:0 (16.. Nach Fehler der Gäste eroberte Nico Gnugesser im Mittelfeld den Ball und setzte mit Pass in die Tiefe sofort Beck ein. Der umkurvte im vollem Tempo den Keeper und schob in der 21. Minute zum 3:0 ein. Der vierte Treffer noch vor der Halbzeit nach kurz ausgeführter Ecke von Schüler und Gnugesser. Die scharfe Hereingabe von Schüler kam wieder zurück und der einlaufende Gnugesser schob mit strammen Flachschuss zum 4:0 ins lange Toreck.

Nach der Pause erzeugten die Allgäuer mehr Druck, konnten jedoch keine klaren Torchancen erspielen. In der 53. Minute wieder ein Tempolauf von Seitz auf die Grundlinie. Den Pass in den Rückraum bekam Jonas Ried. Dieser konnte jedoch den Ball nicht einschieben und verzog. Danach verflachte die Partie ein wenig und die Heimelf versuchte immer wieder, beim Gegner das Tempo heraus zu nehmen. Nach einer Umschaltaktion kam die Kugel zu Luis Schüler. Dieser lief alleine auf den Keeper zu, scheiterte jedoch und der Ball rollte knapp am zweiten Pfosten vorbei (69.). Der eingewechselte Puffer kam über Doppelpass mit Hahn zur nächsten Chance: Seine Flanke konnte kein TSV-Spieler im Torraum verwerten (72.). Letztlich blieb es beim ungefährdeten 4:0-Sieg für die Schmidt-Truppe. (schm/jais)

