vor 21 Min.

Vier Teams für die neue Runde

SpVgg Deiningen meldet vier Mannschaften für die kommende Saison

Der Bayerische Tennis-Verband hat vor kurzem die neuen Gruppeneinteilungen für die kommende Runde bekanntgegeben. Wenn es Corona zulässt, startet die Runde aller Voraussicht nach Anfang Mai.

Die Tennisabteilung der Spielvereinigung Deiningen hat für die kommende Saison drei Jugendmannschaften gemeldet: U18 in der Kreisklasse 2, U15 in der Bezirksklasse 2 und U10 Juniorinnen und Junioren (Midcourt) in der Kreisklasse 1. Zusätzlich wurde auch eine Damenmannschaft in der Kreisklasse 3 gemeldet. Die Damen spielen als Viererteam und haben folgende Mannschaften als Gegner: TSV Bissingen II, TC Oettingen, TC Westendorf II, SV Glück-Auf Appetshofen-Lierheim, TSV Harburg II, TC Rot-Weiß Nördlingen III und TC Maihingen.

Die U18 der SpVgg Deiningen spielt gegen folgende Mannschaften: BC Schretzheim, TSV Wittislingen, TC Oettingen, TC Rot-Weiß Nördlingen II, TeG Neuburg/Donau II und TC Burgheim. Die Knaben-U15 haben es mit dem TC Rot-Weiß Nördlingen, TC Oettingen, TSV Pöttmes, TSV Harburg, TSV Welden und TC Frauenstetten zu tun. Die Kontrahenten der U10 sind TC Donauwörth, TC Monheim, TeG Neuburg/Donau, TC Burgheim und der TSV Harburg II. (jais)

