Vinny Curta geht zurück in die Heimat

Die Rieser Basketballer spielen heute gegen Neumarkt. Beim Spiel wird auch der US-Amerikaner verabschiedet. Warum er Nördlingen verlässt

Von Sebastian Moll

Nach einer turbulenten Hinrunde mit vielen Aufs und Abs steht für die Rieser Basketballer am Samstag um 19.30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle das letzte Spiel der Saison an. Gegen die Fibalon Baskets aus Neumarkt wird zudem US-Profi Vinny Curta verabschiedet, der verletzungsbedingt in die Heimat zurückkehrt. Zu Saisonbeginn wurde seitens der Verantwortlichen des TSV Nördlingen die klare Marschroute vorgegeben, junge einheimische Spieler auf Regionalliganiveau weiter zu entwickeln und schnellstmöglich zehn Siege für den Klassenerhalt einzufahren. Bereits in den ersten Spielen konnte die Mannschaft trotz schweren Auftaktprogramms zwei Heimsiege einfahren.

Doch gerade, als die Mannschaft durch den überzeugenden Erfolg gegen Passau richtig Fahrt aufzunehmen schien, kam der große Rückschlag: Beim Auswärtsspiel gegen den direkten Konkurrenten aus Leitershofen verletzte sich Profispieler Vinny Curta schwer am Sprunggelenk. Viel mehr als die Niederlage schmerzte die Diagnose, dass der junge US-Amerikaner operiert werden muss und für den Rest der Saison ausfallen wird.

Ohne den sympathischen Leistungsträger überraschte die junge Truppe mit Leidenschaft und Teamgeist die gesamte Liga und gewann beide Spiele. Dank der guten Verbindung zum ehemaligen Nördlinger Spieler Braulio Arias Hernandez konnte mit Victor Martinez ein 20-jähriger Spanier verpflichtet werden, der Bene Schwarzenberger im Aufbau entlasten soll. Bereits gegen den TV Augsburg am vergangenen Wochenende trug er seinen Teil zum wichtigen ersten Auswärtssieg bei. Martinez wird jedoch ebenso wie Vinny Curta, der am Samstag in der Halle verabschiedet wird, nach Weihnachten nicht mehr zum Team zurückkehren. Die Verantwortlichen sehen sich bereits intensiv nach einem Ersatz um. Die Lücke zu schließen, die Curta auf dem Spielfeld, aber vor allem innerhalb der Mannschaft hinterlässt, wird eine große Herausforderung werden.

Sportlich geht es gegen Neumarkt darum, das Kalenderjahr 2019 ohne Heimniederlage abzuschließen. Die Gäste aus der Oberpfalz gelten als offensivstarkes Team, das schnell zum Abschluss kommen will. Dabei strahlen sie mit Max Richter (17,0 Pkt./Sp.) und Peter Prowosnik (12) sowie den Centerspielern Sebastian Wyczisk (15) und Tim Handt (13) überall auf dem Feld Gefahr aus. Es wird also einmal mehr auf die Verteidigung der Rieser ankommen, die weiterhin die wenigsten Punkte in der gesamten Liga zulässt.

Bereits vor dem letzten Heimspiel hat das Team mit fünf Siegen das Zwischenziel erreicht und zugleich einen großen Schritt in der Entwicklung gemacht. Im Angriff entwickelt sich das Zusammenspiel immer besser, Philipp Steinmeyer hat seinen Wurfrhythmus gefunden und Robin Seeberger kann unter dem Korb meist nur durch Fouls gestoppt werden.

Im Aufbau dirigiert der erst 16-jährige Bene Schwarzenberger wie ein alter Hase das Spiel und setzt seine Mitspieler gut in Szene. Auch der Rest der Mannschaft bringt sich voll ein und jeder einzelne Spieler leistet einen Beitrag zur bisher erfolgreichen Saison.

Um eine tolle und vorweihnachtliche Stimmung in der Halle zu erzeugen, hat sich die Firma Destilla eine Aktion überlegt: Unter dem Motto „ Nördlingen sieht rot“, gibt es für jeden Zuschauer, der in Rot gekleidet zum Spiel kommt, eine Tasse Glühwein gratis.

Bei einem Sieg würde die Mannschaft trotz des Ausfalls von Vinny Curta mit sechs Siegen bei fünf Niederlagen in die Weihnachtspause gehen. Eine Leistung, mit der nur wenige Experten gerechnet hatten und die dem Team hoch anzurechnen ist.

