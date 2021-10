Ein packendes Vereinsderby

Nach langer Wettkampfpause begeistern beide Marktoffinger Teams zum Saisonstart die Zuschauer. Den erwarteten Sieg feiert erst nach hartem Kampf die erste FSV-Mannschaft

War das eine Freude: Endlich wieder Volleyball im Wettkampfmodus mit Zuschauern, die sich auf Grund der 3 G plus-Regel einigermaßen frei bewegen konnten. Den Pfeffer in dieses Grundrezept streuten am Sonntag beim Marktoffinger Vereinsderby die FSV-Volleyballerinnen reichlich ein. Über 91 Minuten boten sie Volleyball vom Feinsten. Den 3:1 (18:25, 25:19, 25:20, 25:22)-Sieg mussten sich die Damen 1 gegen die starke FSV-Zweite hart erkämpfen.

Nach dem ersten Abtasten mit guten Szenen, aber auch verständlichen Missverständnissen nach der langen Spielpause legte die Zweite beim 11:11 als erstes los. Jenny Stempfle brachte fünf Aufschläge durch und ihr Team mit gutem Zuspiel in Fahrt (11:16). Zwar kam der FSV 1 wieder etwas heran (16:18), Laura Geiß ging im Aufschlag aber noch einmal volles Risiko und ihr Team wurde mit dem vorentscheidenden Vorsprung von 22:16 belohnt. Satz eins ging also mit 25:18 überraschend klar an die Zweite.

Coach Josef Wizinger stellte um und hatte bei Melli Dauser den richtigen Riecher. Rotzfrech im Angriff und bedingungslos hart bei ihren fünf Aufschlägen brachten ihr Team in die Spur und ihr den Titel MVP in ihrer Mannschaft ein. Viel lief jetzt über die Außen und über das Hinterfeld, weil die starken Mitten beider FSV-Teams (Stimpfle, Löfflad, Beyerle bei der Ersten, Gerth und Willig bei der Zweiten) zwar alles versuchten, sich aber weitgehend neutralisierten. Die 11:7-Führung hatte Bestand bis zum Satzausgleich mit 25:19. Jetzt folgte ein offener Schlagabtausch nach allen Regeln der Kunst. Mitten drin die beiden starken Libera Anna.Maria Stelzle (FSV 1) und Neuzugang Michelle Grimmeißen (FSV 2). Die Erste hatte nun den besseren Lauf und führte mit 10:3, 14:7 und 17:10 lange Zeit souverän. Antonia Leberle hatte mit ihren langen, flattrigen Aufschlägen das richtige Gegenrezept und verkürzte auf 17:18, auch weil die Erste einige Chancen unsauber ausspielte und Punkte liegen ließ. Der Ausgleich gelang nicht und Jassi Beyerle machte mit ihren Aufschlägen bis zum 22:17 den Weg frei zur 2:1- Führung. Mit 25:20 entschied die Erste den wichtigen dritten Satz, aber noch lange nicht das Spiel für sich. Noch einmal gaben über eine knappe halbe Stunde beide Mannschaften alles. Bis zum 10:10 konnte sich keiner absetzen. Dies gelang dann Lisa Müller mit vier Aufschlägen zur 14:10-Führung. Melli Dauser und Maria Altenburger mit einem Ass führten die Erste Richtung Sieg. Jenny Stempfle am Aufschlag verschaffte der Zweiten wieder Vorteile und ihre Angreiferinnen schafften beim 21:20 den Anschluss. Einige lange Ballwechsel mit dem glücklicheren Ende für die Erste, drei starke Aufschläge von Lisa Müller und eine spektakuläre Direktabwehr ins Feld der Zweiten von Anna-Maria Stelzle brachten der Ersten in diesem Klassespiel den 3:1-Sieg.

FSV Marktoffingen I Marie Deißler, Theresa Wizinger, Steffi Stimpfle, Kristin Löfflad, Jasmin Beyerle, Eva-Maria Schröter, Milena Leberle, Maria Altenburger, Lisa Müller, Melli Dauser, Anna-Maria Schröter. – FSV II Jenny Stempfle, Marlene Klaus, Carina Willig, Madeleine Gerth, Antonia Leberle, Laura Geiß, Cindy Helmschrott, Johanna Altenburger, Michelle Grimmeißen und Alicia Gentner.