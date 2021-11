Volleyball-Bayernliga Süd Frauen

vor 53 Min.

Der FSV Marktoffingen trotzt der Personalmisere

Sie stemmten sich gegen Burgberg mit aller Macht dagegen, mussten sich am Ende aber mit 1:3 geschlagen geben. Hier Nadine Willig (Nummer 11), die Entdeckung des Spieltages, und Melli Dauser (5).

Plus Ersatzgeschwächtes Team bezwingt Eichenau und stemmt sich tags darauf dem schier übermächtigen Tabellenführer Burgberg mit aller Kraft entgegen.

Die personell arg gebeutelten Damen 1 des FSV Marktoffingen holten sich am Wochenende nach zwei intensiven Spielen mit 3:1 zumindest die Punkte gegen den Eichenauer SV. Am Tag darauf zeigten sie noch einmal eine geschlossene Teamleistung, verloren am Ende aber knapp mit 1:3 gegen den Tabellenführer Burgberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen