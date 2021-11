FSV-Dritte bleibt ungeschlagen

Marktoffinger Bezirksklassenteam landet zwei weitere Siege

Chancen genutzt – so könnte man den Spieltag der Damen III des FSV Marktoffingen überschreiben. Das Bezirksklassenteam trat am Samstag als einziges FSV-Team an, zeigte enorme Spielfreude und blieb gegen Tapfheim (3:1) und den TSV Rehling (3:0) auch im vierten Spiel der Saison unbesiegt.

Mit einer Stammsechs und zwei Nachwuchsspielerinnen traten die Damen III in Tapfheim mit einem reduzierten, aber fest entschlossenem Kader an. Magdalena Michl oder Marie Geiß lenkten als Zuspielerin abwechselnd das FSV-Spiel gekonnt. In der Mitte punkteten Nadine Willig und Julia Seitz mit sehenswerten Schnellangriffen. Zusammen mit den drei Außen Anna-Lisa Wagner, Annika Zeyer und Katharina Altenburger sowie der inzwischen auch in der Bayernliga erfolgreichen Libera Alicia Gentner bildeten sie eine gut abgestimmte Einheit. Coach Nils Kraus konnte es sich so erlauben, den beiden Youngsters Sophia Bachmann und Emma Wolf längere Spielzeiten zu geben. Tapfheim, das den Spieltag hervorragend organisiert hatte, hielt in den ersten beiden Sätzen mit guten Aufschlägen und zwei sprungkräftigen Mittelangreiferinnen lange gut dagegen. So waren zwei Aufschlagserien von Anna-Lisa Wagner, die den ersten Satz mit fünf Punkten bis zum 24:19 entschied, und Annika Zeyer mit fünf Punkten bis zum 25:18 im zweiten Satz ausschlaggebend für die 2:0-Führung. Als diese Stärke im dritten Satz kurzzeitig verloren ging, verkürzte Tapfheim mit 25:19 auf 1:2. Bevor es eng wurde, steigerten die FSV-Damen wieder ihre Effektivität und holten sich überzeugend mit 25:11 den ersten Tagessieg.

Rehling, das Tapfheim ebenfalls besiegt hatte, startete besser (5:9). Ab der Satzmitte waren die FSV-Damen aber dran (14:14) und sicherten sich unter den starken Aufschlägerinnen Nadine Willig (20:14) und Anna-Lisa Wagner (25:19) den ersten Satz. Anna-Lisa Wagner war nun auch die dominante Angreiferin beim FSV. Routiniert und selbstbewusst gewannen sie auch den zweiten Satz, in dem Rehling sich bis zum 23:23 nicht abschütteln ließ, mit einem Ass von Nadine Willig (25:23). Beinahe fehlerfrei und sehr angriffslustig ließen sie im letzten Satz Rehling keine Chance mehr (25:15). Coach Nils Kraus gab seinen beiden Nachwuchsspielerinnen, die seine Stammsechs ergänzten, reichlich Einsatzzeiten, die Sophia Bachmann als Libera und Emma Wolf als Außenangreiferin auch erfolgreich nutzten.

Schon am Samstag geht es in Affing weiter, wo die FSV-Damen, wenn die Corona-Bestimmungen sie dann noch lassen, gegen die Gastgeberinnen und Gosheim weiter jede Spielminute auskosten wollen. (jw)