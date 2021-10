Marktoffingen bereitet sich auf die Saison vor

Der Kader der ersten Mannschaft hat sich leicht verändert

Nach ziemlich genau einem Jahr Pause rührt sich wieder etwas in der Mehrzweckhalle Marktoffingen. Zwar trainieren die Volleyballdamen und -mädels schon länger wieder konsequent, aber so langsam baut sich wieder Wettkampffeeling auf. Die Spielpläne stehen und in zwei Wochen beginnt die Punkterunde.

Den Auftakt machen die Damen 3 am 16. Oktober in der Bezirksklasse mit Heimspielen gegen Gersthofen und Hochzoll 3. Am gleichen Tag treffen die Damen 5 in der Kreisklasse auf die Gastgeberinnen Mönchsdeggingen und die Damen aus Hollenbach. Am Tag darauf beginnt die Bayernligasaison mit dem FSV-Derby „eins gegen zwei“. Erst zwei Wochen später greifen die Damen 4 in der Kreisliga ins Geschehen ein. Die FSV-Erste probte am Freitag den Ernstfall beim Drittligisten Ansbach und brachte ein respektables 2:2 (25:17, 13:25, 25:17,24:26) mit nach Hause. Am Wochenende absolvierten sie 4 Trainingseinheiten mit internen Spielen. Mit Hochdruck arbeiten die FSV-lerinnen auch an einem tragbaren Konzept für die ordnungsgemäße Durchführung der Heimspiele vor Publikum. Näheres wird in der Vorschau für die Spiele und auf der FSV-Homepage bekannt gegeben.

Der aktuelle Kader der FSV-Ersten hat sich leicht verändert. Weil beide Liberas Simone Klaus und Kathi Roder Nachwuchs bekamen oder noch darauf warten, verstärkt nun Libera Anna-Maria Stelzle aus der eigenen Zweiten die Stabilität der Abwehr.