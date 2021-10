Minimalkader bleibt ohne Satzgewinn

Klare Niederlage der Nördlinger Männer beim Saisonstart in Mauerstetten

Die Herren 1 der Nördlinger TSV-Volleyballer waren am ersten Spieltag in Mauerstetten mit einem minimalen Spielerkader zu Gast.

Die starken Aufschläge der Gastgeber konnten die Rieser gut annehmen, jedoch fehlte die Durchschlagskraft am Netz. Der gute Block und die starke Abwehr der Mauerstettener zwangen die Nördlinger zur ersten Auszeit beim Spielstand von 2:9. Danach konnten die Rieser einige Punkte gut machen und bis zum 10:14 aufschließen. Nach einer Auszeit auf Seiten Mauerstettens wurden die Herren 1 jedoch abgehängt, bis es 14:20 stand. Der erste Satz ging mit 25:22 an die Ostallgäuer. Auch im zweiten Satz kamen die Nördlinger Herren nur schwer in Schwung. Nach einem Rückstand von 4:12 konnte sich das Team um Sebastian Stadali herankämpfen (16:20) und selbst Druck machen. Allerdings konnte diese Serie nicht fortgesetzt werden und auch der zweite Satz ging an die Gastgeber (25:20).

Im letzten Durchgang waren zu Beginn die TSV- Herren in Führung (6:3) und konnten diese fast über den gesamten Satz halten. Auch die Auszeit beim Stand von 12:9 half den Mauerstettenern nichts. Die Gastgeber hatten eine sehr starke Abwehr und konnten viele Angriffe der Nördlinger Volleyballer noch abwehren, sodass es immer knapper wurde (19:17). Nach einer Auszeit konnten die Nördlinger nur noch zweimal Punkten sodass der Satz mit 25:19 an die Gastgeber ging. (afr)

TSV Nördlingen Nico Graf, Daniel Leberle, Benjamin Mack, Matthias Schlosser, Sebastian Stadali, Lothar Weber, Florian Wetzel.