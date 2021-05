Wie der FSV Marktoffingen seine Nachwuchsteams bei der Stange halten will

Die Gemeinschaft erhalten, den Spaß an der Bewegung fördern und die Lieblingssportart nicht aus den Augen verlieren. Das sind die Hauptziele, die sich die Volleyballabteilung des FSV Marktoffingen vorgenommen hat.

Nach mehreren Wochen Athletik und Koordination per Skype-Training vor Ostern stellte das Trainerteam nach einer kurzen Pause jetzt ihr Programm wieder um. Spaß, Kreativität und Wettkampf sollen jetzt neue Anreize setzen. Eva-Maria Schröter und Kristin Löfflad haben diese Aufgabe beim FSV übernommen. Zweimal in der Woche erhalten die Mädels zwei Aufgaben mit dem Ball und mit Geräten. Jeweils eine Aufgabe gilt als Challenge, bei der es auch einen Sieger und Preisträger gibt.

Die Videos übertreffen alle Erwartungen

Was das Trainerteam als Lösungen per Video vom „Schnokafluag“ (U14/U16) und den „Wühlmäusen“ (U12/U13) zurückbekommt, übertrifft alle Erwartungen. Die Mädels sind motiviert und fit. Es könnte also losgehen... Gewinner ist auch das Trainerteam, das sich über die eingeschickten Videos freut, die jede Woche eine andere Überraschung bereit halten. (jw)