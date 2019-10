vor 24 Min.

Vom Fußballtor in den Ring

Christian Jungwirth betreibt „Mixed Martial Arts“

Der Bopfinger Christian Jungwirth (31) hatte in China einen Kampf bei der Veranstaltung „M1 Global“. Gegen Andreas Stahl aus Schweden gab es zwar eine Niederlage, doch dafür konnte er die Sympathien der Zuschauer erobern. Jungwirth betreibt Mixed Martial Arts (MMA), was zu Deutsch so viel heißt wie gemischte Kampfkünste.

In diesem Vollkontaktsport werden verschiedene Kampfsportarten vereint. Es finden sich Elemente der Sportarten Boxen, Kickboxen, Taekwondo und Karate; ebenso gehört der Bodenkampf mit Ringen, Brazilian Jiu-Jitsu, Judo oder Sambo dazu. Die Kampffläche ist nicht wie bei einem Boxring durch Seile umrahmt. „Das wäre zu gefährlich, der Sportler könnte durchrutschen,“ erklärt Jungwirth. Stattdessen wird um die Kampffläche ein Maschendrahtzaun gezogen.

Zum Fitnesstraining gehören auch Läufe auf den Ipf

Der Kampf endet entweder mit K.o., technischem K.o., durch Aufgabe oder Punktewertung. Die Gesundheit der Kämpfer steht dabei im Vordergrund. So wird nicht, wie beispielsweise beim Boxen, der Kontrahent angezählt, sondern der Fight sofort beendet. Mit 27 Jahren hat Jungwirth die Sportart für sich entdeckt. Um sich fit zu halten, ging er nach Nördlingen bei „Dimas Gym“ zum Boxen. Außerdem hat er den Ipf vor der Haustür. Sechsmal rauf und runter ist er für einen Videodreh locker gelaufen. Der erste Kampf war dann für den Bopfinger sprichwörtlich ein Sprung ins kalte Wasser. „Es war einfach mal ausprobieren, wie das ist.“ Als Jugendlicher spielte er drei Jahre Fußball beim VfB Stuttgart und in der Saison 2005/2006 stand er beim TSV Nördlingen bei der Jugendmannschaft im Tor, die in die Bayernliga aufstieg. Alle Akteure des Teams erhielten seinerzeit die Sportehrennadel der Stadt Nördlingen. (jais)

