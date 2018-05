Von der U11 bis zum Rockkonzert

vor 18 Min.

Pfingstturnier beim SC Wallerstein

An diesem Wochenende feiert der Sport-Club Wallerstein sein traditionelles Pfingstpokalturnier am Sportgelände an der Birkhauser Straße mit einem umfassenden Programm. Den Beginn machen am Freitag ab 17 Uhr die E-Jugend-Mannschaften (U11) mit ihren Spielen gegen den TSV Oettingen 2 und TSV Möttingen. Nach dem Punktspiel der U19 um 19 Uhr gegen die SpVgg Ederheim trifft man sich zum gemütlichen Beisammensein im Sportheim.

Am Samstag treffen um 12 Uhr die F2-Junioren auf das Team vom TSV Bäumenheim. Im Anschluss daran bestreitet das Reserveteam sein Punktspiel gegen den TSV Oettingen und um 15.30 Uhr stehen sich die beiden ersten Mannschaften gegenüber. Der SCW steht zwar bereits als Absteiger fest, will sich aber mit einer ordentlichen Leistung und einem Heimsieg aus der Kreisklasse verabschieden. Ab 17 Uhr wird im Sportheim bei einem großen Schnitzelessen gefeiert.

Mini-Weltmeisterschaft für die Kids von acht bis zwölf Jahren

Am Sonntag lädt der Verein wie immer zum Mittagstisch. Die Bambinis des SCW bestreiten um 13 Uhr ein Einlagespiel und hoffen auf rege Unterstützung von der Seitenlinie. Ab 14 Uhr sind alle Kinder zur Teilnahme an der Fußball-Mini-WM eingeladen. In bunt gemischten Teams eifern die Kids zwischen acht und zwölf Jahren ihren großen Idolen nach. Ein Einlagespiel der örtlichen Buden runden um 17 Uhr das sportliche Programm ab.

Zum Abschluss der Festtage wird die neuformierte Band New Heritage im Sportheim ab 21 Uhr kräftig einheizen. New Heritage sind vier motivierte Jungs zwischen 16 und 19 Jahren aus dem Raum Nördlingen/Bopfingen. Die Newcomer Band covert bekannte Rocksongs, unter anderem von Green Day, Sunrise Avenue, Blink 182, den Böhsen Onkelz und anderen mit großer Begeisterung. Der Eintritt ist frei. (pm)

