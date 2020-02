vor 22 Min.

Vorjahressieger triumphiert erneut

Die erfolgreichen Teilnehmer des Königsschießens in Rohrbach (von links): 1. Schützenmeister Karl Gnugesser, Karin Gnugesser, Jugendkönig Jörg Unger, Gerd Spielberger, Stefanie Klarmann, Schützenkönigin Carmen Unger, Christian Spielberger, Julia Vogtmann, Schützenkönig Manfred Winter, Sportwart Walter Gnugesser.

Königstitel geht wieder an Manfred Winter, der sich noch eine weitere Scheibe sichert. Carmen Unger landet bei den Damen den besten Tiefschuss

Zur Königsproklamation der Edelweiß-Schützen Rohrbach begrüßte Schützenmeister Karl Gnugesser die Gäste und dankte für das große Interesse am Königsschießen, an dem 61 Schützen teilgenommen hatten.

Anschließend übernahm Sportwart Walter Gnugesser das Wort und gab die Ergebnisse bekannt. Bei der Jugend konnte Christian Spielberger mit Jahresmeister (316,0 Ringe), Jahresblattl (1,9 Teiler) und Vereinsmeister (176 Ringe) gleich drei Titel erringen. Bei den Schützen war an Walter Gnugesser sowohl beim Jahresmeister (385,75 Ringe) als auch beim Vereinsmeister (193 Ringe) wieder kein Vorbeikommen. Matthias Gnugesser war in beiden Wettbewerben dicht dahinter (385,5/192 Ringe). Eine Überraschung gab es beim Jahresblattl. Seriensieger Gerd Spielberger wurde diesmal nur Zweiter (11,3 Teiler), der Titel ging mit einem 9,5 Teiler an Karin Gnugesser. Die Scheibe bei der Jugend sicherte sich mit einem starken 24,5 Teiler Julia Vogtmann, bei den Schützen war Manfred Winter (186,8 Teiler) siegreich.

Nach der Bekanntgabe der Sieger beim Preisschießen kam es mit der Proklamation der Könige zum Höhepunkt des Abends. Der Titel bei der Jugend ging mit einem 59,9 Teiler an Jörg Unger. Bei den Damen war es eine knappe Entscheidung, denn zwischen dem ersten und zweiten Platz lagen nur 0,7 Teiler. Königin wurde Carmen Unger (49,9 Teiler) vor Sandra Rauter (50,6 Teiler). Auch bei den Herren war es ein enges Rennen. Mit einem sehr guten 7,7 Teiler wurde Stefan Deiner lediglich Zweiter; der Königstitel ging mit einem 5,8 Teiler an Vorjahressieger Manfred Winter. (wgn)

Weitere Ergebnisse: Jahresmeister Schützenklasse: 3. Gerd Spielberger 382,63 Ringe. – Jahresmeister Jugend: 2. Jörg Unger 293,0 R., 3. Stefanie Klarmann 277,25 R. – Jahresblattl: 3. Swen Götz 11,5 Teiler. – Jahresblattl Jugend: 2. Julia Vogtmann 41,3 Teiler, 3. Jörg Unger 49,3 T. – Meistbeteiligung Schützen: 1. Walter Gnugesser 35 Serien, 2. Erwin Vogtmann 33 Serien, 3. Melanie Klarmann 32 Serien. – Meistbeteiligung Jugend: 1. Stefanie Klarmann 34 Serien, 2. Sarah Vogtmann 15 Serien, 3. Jörg Unger 14 Serien.

Vereinsmeister: 3. Gerd Spielberger 185 Ringe. – Vereinsmeister Jugend: 2. Jörg Unger 157 Ringe, 3. Julia Vogtman 142 R. – Scheibe Schützen: 2. Anja Vogtmann 194,7 Teiler, 3. Manuela Wiedemann 197,6 T. – Scheibe Jugend: 2. Jörg Unger 691,2 T., 3. Stefanie Klarmann 957,8 T. – Preisschießen: 1. Heinz Gnugesser 26,5 Teiler, 2. Heiko Götz 27,2 T., 3. Lisa Gnugesser 31,6 T.

Königsschießen Schützen: 3. Jürgen Wiedenmann 41,2 Teiler. – Königsschießen Damen: 3. Lisa Gnugesser 72,2 Teiler. – Königsschießen Jugend: 2. Julia Vogtmann 122,7 Teiler, 3. Christian Spielberger 148,7 Teiler.

