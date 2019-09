vor 20 Min.

Wechingen gewinnt den Kreispokal

Alle teilnehmenden Fußballmädchen beim diesjährigen Kreispokalturnier auf der Berger Wiese in Nördlingen. Ohne Niederlage und ohne Gegentor setzte sich letztlich die SG Wechingen durch.

D-Juniorinnen aus dem Kreis Donau treten in Nördlingen gegeneinander an. Das Siegerteam kassiert in vier Begegnungen kein einziges Gegentor

Die D-Juniorinnen aus dem Kreis Schwaben haben sich auf der Berger Wiese in Nördlingen zu ihrem alljährlichen Kreispokalturnier getroffen. Der Ausrichter SV Kleinerdlingen sorgte für beste Voraussetzungen in punkto Plätze und Verpflegung.

Im Eröffnungsspiel trennten sich die JFG Lech Schmutter und die SG Wechingen nach spannenden und chancenreichen 15 Minuten torlos. Ebenfalls torlos endeten die zweite und dritte Partie zwischen dem SV Scheppach und Grün-Weiß Baiershofen sowie dem SV Kleinerdlingen und der JFG Lech Schmutter. Erst im vierten Turnierspiel SG Wechingen gegen den SV Scheppach fielen drei Tore für die SG Wechingen, die mit diesem hohen Sieg die Weichen auf den Turniersieg stellte.

Auch der zweite Auftritt des Heimteams endet torlos

Auch der zweite Auftritt der Kleinerdlinger Mädchen gegen Grün-Weiß Baiershofen endete torlos. Spannend ging es in der Partie JFG Lech Schmutter gegen SV Scheppach zu, das die „Lech-Schmutterinnen“ mit dem knappsten aller Ergebnisse (also 1:0) für sich entscheiden konnten. Ebenfalls knapp mit 1:0, aber verdient gewann die SG Wechingen ihr drittes Turnierspiel gegen die Heimmannschaft. Der Gegentreffer fiel allerdings erst Sekunden vor dem Abpfiff. Die Serie mit 1:0-Siegerinnen ging weiter, wobei die JFG Schmutter gegen Grün-Weiß Baiershofen das bessere Ende für sich hatte. Im einzigen Spiel, in dem beide Mannschaften Tore schossen, trennten sich der SV Scheppach und der SV Kleinerdlingen mit 1:1.

Dem Turniersieger SG Wechingen blieb die Ehre, das letzte Spiel des Tages gegen Grün Weiß Baiershofen zu absolvieren. Dieses Spiel gewannen die Rieserinnen klar mit 2:0 und verdienten sich damit ihren Status als beste Mannschaft des Kreispokals 2019. (msc)

Die Abschlusstabelle: 1. SG Wechingen 10 Punkte/6:0 Tore; 2. JFG Lech Schmutter 8/2:0; 3. SV Kleinerdlingen 3/1:2; 4. SV Grün Weiß Baiershofen 2/0:3; 5. SV Scheppach 2/1:5.

