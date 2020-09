vor 53 Min.

Weiße Weste behalten

Backnang zu Gast in Dorfmerkingen

Von Josef Schill

Am heutigen Mittwoch, Spielbeginn 17.30 Uhr, kommt es in der Röser Arena zum Aufeinandertreffen des Tabellenachten, den Sportfreunden Dorfmerkingen, und des zwölftplatzierten TSG Backnang.

Nach den Spielverlegungen, bedingt durch Corona-Pandemie beziehungsweise DFB-Pokalteilnahmen, ist die Tabelle derzeit auseinandergerissen, da manche Mannschaften bereits fünf Spieltage absolviert haben und die Sportfreunde erst drei. Der heutige Gegner, TSG Backnang, hat den Oberligaabstieg vor zwei Jahren postwendend korrigiert und in der abgebrochenen Verbandsligasaison souverän den Wiederaufstieg erreicht.

Um nicht wieder in Abstiegsgefahr zu geraten, wurde die Mannschaft mit den Oberligaspielern Tasdelen und Pollex, beide vorher SGV Freiberg, sowie Gleißner, vormals FSV Bissingen, verstärkt. Auch mit Bitzer vom TSV Heimerdingen konnte die TSG eine enorme Verstärkung an Land ziehen. Geführt wird das Backnanger Team von Routinier Mario Marinic, der seit Jahren in jeder Liga eine zweistellige Torquote erreicht. In Dorfmerkingen strebt das Team von Holger Ludwig ohne Wenn und Aber einen Sieg an.

Dagegen wollen wir uns wehren, so der einhellige Tenor im Dorfmerkinger Team. Durch die Spielverlegung gegen Rielasingen (Nachholtermin am Mittwoch, 23. September, 18 Uhr) wurde der positive Start etwas unterbrochen und es fehlte aktuell der Spielrhythmus. Auch war das 3:3 im Spiel gegen die U23 des TSV Nördlingen nicht nach dem Geschmack des Dorfmerkinger Übungsleiters. Zudem sind die Einsätze von Janik, Gunst und Schmidt fraglich. Zu allem Übel hat sich Daniel Nietzer im Abschlußtraining einen Finger ausgekugelt, der zwar sofort wieder eingerenkt wurde, doch die Entwicklung der Verletzung muss abgewartet werden.

Dies bedeutet wohl eine große Chance für jene Akteure, die bislang weniger Einsatzzeiten hatten.

Wie in den vergangenen Spielen der Saison baut man bei den Sportfreunden Dorfmerkingen auch in der heutigen Partie auf den Teamgeist, der schon viele gute Spiele ermöglichte.

