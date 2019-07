vor 36 Min.

Weltmeisterin springt zum Sieg

Die amtierende Weltmeisterin Simone Blum hat am Freitag das S**-Springen auf der Nördlinger Kaiserwiese gewonnen.

Nach dem vierten Platz beim Grand Prix von Aachen gewinnt Simone Blum die Qualifikation zum Bayernchampionat beim Scharlachrennen. Was Favoriten für den Großen Preis der Springreiter zu ihren Chancen sagen.

Von Anja Ringel

Das Scharlachrennen hat am Freitag wieder Springsport auf Topniveau geboten. Das erste Springen der schweren Klasse, ein S*, gewann der in Röhlingen aufgewachsene Hans-Peter Konle mit seinem Pferd Queensberry 7. Zweiter wurde Michael Kölz mit DSP Anpowikapi, dritter Ferdinand Kähn mit Zarafina. Konle ist für Turnierleiter Siegfried Mitzel einer der Favoriten für den Großen Preis von Nördlingen am Sonntag.

Dazu zählen für ihn ebenfalls der frisch gekürze bayerische Meister Edwin Schmuck. Wenn er eine Null-Runde schaffe, dann sei erschon schnell und könnte unter die ersten Drei kommen, schätzte der Sportler aus Illertissen seine Chancen ein. Bei der Qualifikation zum Bayernchampionat, ein S**-Springen, wurde Schmuck gestern mit seinem Pferd Aclatron Zweiter, den dritten Platz holte sich Tobias Bachl mit Corne B.

Siegerin wurde die Favoritin und amtierende Weltmeisterin Simone Blum mit ihrem Pferd Con Touch S. Sie schaffte als einzige eine Null-Runde in unter 60 Sekunden. Die Springreiterin wurde beim Grand Prix in Aachen vergangene Woche Vierte. Im Ries gewann sie 2013 und 2015 den Großen Preis der Stadt Nördlingen. Es sei toll gewesen, wieder vor der schönen Kulisse auf der Nördlinger Kaiserwiese anzutreten, sagte Blum bei der Siegerehrung. Beim Kampf um die Goldene Daniel-Peitsche werde die Weltmeisterin am Sonntag jedoch voraussichtlich nicht starten, sagte Mitzel gestern.

Patrick Afflerbach dagegen werde antreten. Dem Augsburger gelang 2017 ein Doppelsieg mit seinen beiden Pferden. Wie dieser Erfolg gewertet wird, ist auch zwei Jahre danach noch unklar. Man werde besprechen, ob der Doppelsieg als zwei Siege gilt und Afflerbach damit auch den Wanderehrenpreis – vorausgesetzt er setzt sich am Sonnntag erneut durch – behalten dürfe, sagte Turnierleiter Mitzel. Wie gut seine Chancen stehen, konnte der Augsburger gestern nicht sagen. Bei jedem Springen fange man wieder von vorne an.

Die Springprüfung Klasse M** gewann gestern Nachmittag Matthias Mock mit Colise Lande. Auf den zweiten Platz schaffte es Marie-Theres Fischer mit ihrem Pferd Gina F. Dritter wurde Matthias Mock mit Caladia.

Die Höhepunkte des Programms am Wochenende:

Samstag: 8 Uhr Dressurprüfung Kl. S*, 10.15 Uhr Springprüfung Kl. M*, 12.30 Uhr Elitefohlen-Präsentation, 13.45 Uhr Springprüfung Kl. S* Youngster, 15.45 Uhr Springprüfung Kl. M* Bundeschampionat 5-jährige Pferde, 16 Uhr Dressurprüfung Kl. M*, 17 Uhr Springprüfung Kl. S**, 19 Uhr Elitefohlenauktion.

Sonntag: 9 Uhr Dressurprüfung Kl. M**, ab 10.30 Uhr Finals der süddeutschen Championate für 3- und 4-jährige Reitpferde, 11.15 Uhr Pony-Springreiter-Wettbewerb Kids-Cup, 11.30 Uhr Dressurprüfung St. Georg Special, 12 Uhr Springprüfung Kl. S*, 13.30 Uhr Einlage Vierspännerfahren, 14.15 Uhr Springprüfung Kl. S*, 15 Uhr Einlage Traktoren, Hundemeute und Grußworte, 15.30 Uhr Springprüfung Kl. S*** Großer Preis der Stadt Nördlingen um die Goldene Daniel-Peitsche, anschließend Galopprennen um die Scharlachschabracke.

Themen Folgen