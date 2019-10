vor 33 Min.

Wemding deklassiert auch das Schlusslicht

Klarer 6:0-Erfolg gegen Hausen/Schopflohe. Auch das Verfolgertrio siegt

Von Toni Kutscherauer

(0:0). – In der ersten Hälfte agierten die Gäste überlegen und hatten durch Bosch (15.), Welchner (16.) und Kutscherauer (35.) gute Chancen. Die SG hielt kämpferisch dagegen, war aber nur bei Grimmeisens Flachschuss gefährlich (39.). Nach der Pause war das Spiel ausgeglichen, doch Peter Gerstmeier bestrafte zwei Abwehrfehler mit zwei Toren (53./62.). Deiningens Philipp Betzler traf die Latte (66.), gegenüber wurde Trabers Kopfball von der Linie geköpft (77.) und Grimmeisen scheiterte an Gästetormann Lasch (86.). Einen Steilpass schloss Maxi Kutscherauer zum nicht unverdienten 0:3-Endstand ab (90.).

Tore 0:1 und 0:2 Peter Gerstmeier (53./62.), 0:3 Maxi Kutscherauer (90.). Zuschauer 100.

(0:0). – Die Gäste starteten besser, doch bot die erste Halbzeit keine nennenswerten Szenen. Nach dem Wechsel wurde Seitz’ Ball auf der Linie des Gästetores geklärt (48.). Ein Doppelschlag von Elias Leberle entschied die Partie, als er zuerst einen schönen Ziegler-Pass verwertete und per Freistoß zum 2:0 traf (70./72.). Gegenüber parierte Tormann Macho gegen Meyer (75.). Bei einer Dreifachchance scheiterten Seitz, Ziegler und Leberle am Pfosten und an der Abwehr (90.).

Tore 1:0 und 2:0 Elias Leberle (70./72.). Zuschauer 100.

(3:0). – Gegen starke Ederheimer waren die Gäste chancenlos. Christoph Kolitsch verwertete Strohms Flanke zum frühen 1:0 (5.), Pompe schob nach Pompe-Pass zum 2:0 ein (15.) und Ivan Wikulin schloss einen Konter zum 3:0 ab (34.). Gästekeeper Wurm musste zur Pause verletzt raus. Ein Doppelpack von Kolitsch brachte das 5:0, als er einen Strafstoß verwandelte (61.) und nach Zöllner-Pass ins Kreuzeck traf (75.). Ein Eigentor besiegelte den 6:0-Kantersieg (79.).

Tore 1:0 Christoph Kolitsch (5.), 2:0 Andre Gebele (15.), 3:0 Ivan Wikulin (34.), 4:0 und 5:0 Christoph Kolitsch (61., Foulelfmeter/75.), 6:0 Eigentor (79.). Zuschauer 100.

(0:0). – Trotz deutlicher Leistungssteigerung musste sich der Aufsteiger geschlagen geben. In der chancenarmen ersten Hälfte parierte TSV-Keeper Göttler gegen Roßkopf, gegenüber kam Kirchgasser zu spät. Nach dem Wechsel ließen Kirchgasser und Beck nur knapp das 1:0 aus, danach erhöhte der Gast den Druck. Nach Reiles Pfostenschuss traf Maximilian Muschler im Nachschuss zum 0:1 (69.). Der FSV kam durch Denis Meyr noch zum 0:2 (90.+3).

Tore 0:1 Maximilian Muschler (69.), 0:2 Denis Meyr (90.+3). Zuschauer 80.

(0:1). – Nach verhaltenem Beginn beiderseits vergab Hönle einen Strafstoß für die Gäste (34.), ehe Thomas Reicherzer aus der Drehung zum 0:1 traf (39.). Gegenüber lenkte Tormann Weiß Kilians Schuss an die Latte (42.). Robert Zwölfer bugsierte den Ball zum 1:1 über die Linie (59.), danach verpassten Schmidt, Straß und Kilian das 2:1 (72./73./78.). Heimtormann Wende klärte gegen Mück und Hönle, war jedoch beim 1:2 durch Robert Hofmann machtlos (85.). In der turbulenten Schlussphase scheiterten Heuberger (89.) und Zwölfer (90.) am Pfosten des Gästetores.

Tore 0:1 Thomas Reicherzer (39.), 1:1 Robert Zwölfer (59.), 1:2 Robert Hofmann (85.). Zuschauer 70.

(1:1). – Im zunächst chancenarmen Match brachte die erste Möglichkeit das 1:0, als Matthias Maurer nach Baumanns Chance zur Stelle war (22.). Beim verdienten 1:1 ließ Richard Eidner Heimtormann Lechner keine Chance (30.), ehe Schmids Freistoß knapp über das Heimtor strich (40.). Maurer scheiterte am guten Gästekeeper Schwertberger (66.), bevor Maximilian Dannemann eine sehenswerte Kombination zum 2:1 abschloss (70.). Nikolai Kastner nutzte eine Abwehrschwäche konsequent zum 2:2 (75.) und damit zur leistungsgerechten Punkteteilung.

Tore 1:0 Matthias Maurer (22.), 1:1 Richard Eidner (30.), 2:1 Maximilian Dannemann (70.), 2:2 Nikolai Kastner (75.). Zuschauer 80.

(3:0). – In der einseitigen Partie hatte der Gast keine echte Torszene, während Wemding großzügig Chancen ausließ. Cedric Schweiger traf volley zum 1:0 (18.), SuhrobPermatov köpfte eine Ecke zum 2:0 ein (22.) und erneut Schweiger schloss einen schönen Spielzug zum 3:0 ab (37.). Gegen Ende zog der TSV noch einmal das Tempo an: Daniel Haller nach starker Einzelaktion (67.), Chris Luderschmid mit wuchtigem Fernschuss (73.) und Manuel Fensterer (90.) sorgten für den 6:0-Schlussstand.

Tore 1:0 Cedric Schweiger (18.), 2:0 Suhrob Permatov (22.), 3:0 Cedric Schweiger (37.), 4:0 Daniel Haller (67.), 5:0 Chris Luderschmid (73.), 6:0 Manuel Fensterer (90.). Zuschauer 100.

