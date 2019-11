11.11.2019

Wemding lässt sich auch im Derby nicht stoppen

Der Spitzenreiter siegt in Wolferstadt mit 2:1. Auch der Zweite Deiningen kommt zu einem 3:1-Auswärtssieg in Mönchsdeggingen, während die weiteren Verfolger allesamt Punkte liegen lassen

Von Toni Kutscherauer

(1:0). – Die Heimelf kontrollierte lange die Partie, musste jedoch in der hektischen Schlussphase zwei Gegentreffer einstecken und rettete am Ende einen Punkt. Nach verteiltem Beginn traf Tobias Roßkopf die Latte des Heimtores (29.) und Steffen Roßkopf zielte volley knapp vorbei (33.). Auf der Gegenseite schloss Andre Gebele im Fünf-Meter-Raum zum 1:0 ab (36.). Nach einigen Heimaktionen schlenzte Tobias Roßkopf erneut an die Latte (63.), ehe Kai Kotter aus dem Gewühl zum 1:1 traf (75.). Nach Chancen auf beiden Seiten gelang Tobias Roßkopf das 1:2 (89.), doch Julian Held köpfte Kolitschs Ecke zum 2:2-Endstand (90.+2.).

Tore 1:0 Andre Gebele (36.), 1:1 Kai Kotter (75.), 1:2 Tobias Roßkopf (89.), 2:2 Julian Held (90.+2). Zuschauer 70.

(1:1). – Vor großer Kulisse herrschte im Derby Spannung bis zur letzten Minute. Nach ersten Chancen beiderseits traf Chris Luderschmid per Freistoß zum 0:1 (14.). Bei einem Freistoß war Gästekeeper Babuccu zur Stelle (28.), doch nach zu kurzer Abwehr brachte David Patschoreks satter Schuss das 1:1 (39.). Die Heimelf war engagierter, doch die individuelle Klasse der Gäste gab den Ausschlag. Nach schnell ausgeführtem Freistoß zog Veit davon, seinen Querpass schob Sandro Morena zum 1:2 ein (49.). Wolferstadt blieb gefährlich. Als auch Hönles Ball in letzter Sekunde geklärt wurde, blieb es beim glücklichen Gästesieg.

Tore 0:1 Chris Luderschmid (14.), 1:1 David Patschorek (39.), 1:2 Sandro Morena (49.). Zuschauer 200.

(0:1). – Trotz engagierter Leistung der Gastgeber siegte der Tabellenzweite verdient. Der TSV war zunächst näher an der Führung, doch Beck vergab freistehend. Gegenüber nutzten Chlebisz und Jais ihre guten Chancen nicht, ehe Peter Gerstmeier einen Strafstoß zum 0:1 verwandelte (39.). Als Tobias Kempter mit einem schönen Heber zum 0:2 abschloss, war die Vorentscheidung gefallen (59.). Gerstmeier und Kutscherauer hätten erhöhen können, während Beck und Kirchgasser das 1:2 auf dem Fuß hatten. Nach schöner Einzelaktion von Philipp Betzler besorgte Maximilian Kutscherauer das 0:3 (90.), bevor Simon Bäurle der verdiente Ehrentreffer zum 1:3 gelang.

Tore 0:1 Peter Gerstmeier (39., Foulelfmeter), 0:2 Tobias Kempter (59.), 0:3 Maximilian Kutscherauer (90.), 1:3 Simon Bäurle (90. +2). Zuschauer 80.

(0:0). – Ein glücklicher Heimsieg gegen überlegene Gäste, die eine Vielzahl bester Möglichkeiten liegen ließen. So schoss Jonas Rauwolf zu unplatziert (8.), ehe Haas auf der Linie des Heimtores retten musste (29.). Nur Raider besaß eine Chance für die passiven Gastgeber (45.+3). Auch nach dem Wechsel blieb der Gast offensiv. Gießmanns Freistoß landete am Innenpfosten (53.) und Robert Rauwolf scheiterte an Heimtormann Lechner (55.). Seefried blieb an Gästekeeper Mielich hängen (58.), bevor Philip Baumann aus spitzem Winkel zum überraschenden 1:0 traf (60.). Philip Baumann verwandelte einen Foulelfmeter zum entscheidenden 2:0 (82.).

Tore 1:0 und 2:0 Philip Baumann (60./82., Foulelfmeter ). Zuschauer 100.

. – Die Hausherren erwischten den besseren Start, aber Schwarz wurde geblockt (5.) und Stippler verzog freistehend (18.). Gegenüber war nur Käser nach Ecke gefährlich (35.). Nach dem Wechsel verflachte die Partie, Chancen boten sich nur noch dem SVNE. Doch Heimtormann Heinze blieb im Duell gegen Marco Meyer zweimal Sieger (52./65.). Thomas Leisters Freistoß klatschte an die Latte des Heimtores (82.). So blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

Tore keine. Zuschauer 50.

(1:2). – Die flotte Partie endete mit einem Remis, obwohl die Heimelf ein Chancenplus besaß. So köpfte Shala an den Innenpfosten des Gästetores (9.), ehe Buchdorf mit einem Doppelschlag antwortete: Thomas Dumberger köpfte zum 0:1ein (13.) und Nikolai Kastner traf zum 0:2 ins lange Eck (16.). Die Gastgeber blieben dran und Elian Shala verwandelte einen Strafstoß zum 1:2 (38.). Zwar scheiterte Söllner an Gästetormann Schwertberger (43.), doch einen Konter schloss Paul Hauck zum 2:2 ab (53.). Danach klärte Schwertberger zweimal gegen Hauck (55.). Auch viele weitere Heimchancen blieben ungenutzt. Die letzte gefährliche Szene verzeichnete der Gast, doch Tormann Vogl parierte gegen Mödinger (88.).

Tore 0:1 Thomas Dumberger (13.), 0:2 Nikolai Kastner (16.), 1:2 Elion Shala (38., Foulelfmeter), 2:2 Paul Hauck (53.). Zuschauer 190.

