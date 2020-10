00:02 Uhr

Wemding marschiert in Richtung Meisterschaft

4:1-Erfolg gegen Alerheim. Verfolger Deiningen verpasst Heimsieg. Flotzheim bleibt als Dritter dran

Von Toni Kutscherauer

Lauber SV – TSV Wolferstadt 1:2 (0:1). – Die Gäste begannen agiler, doch erste Chancen besaßen die Lauber Maurer und Fackler (30./39.). Gegenüber war Markus Hönle gefährlich (32.), ehe Julian Hönle nach toller Einzelleistung zum 0:1 traf (40.). Nach der Pause war Laub üüberlegen und Philip Baumann köpfte unhaltbar zum 1:1 ein (63.). Wolferstadt erkämpfte sich nun wieder ide Oberhand und Kevin Reicherzer verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:2-Sieg (72.), den die Hausherren nicht mehr in Gefahr bringen konnten.

Tore 0:1 Julian Hönle (40.), 1:1 Philip Baumann (63.), 1:2 Kevin Reicherzer (72., Foulelfmeter) Zuschauer 90.

(2:0). – Gegen spielstarke Gäste siegten die Gastgeber aufgrund effektiver Chancenverwertung. Ederheim begann gut, aber nach Hertle-Flanke war Stefan Schneller zum 1:0 zur Stelle (16.). und Dennis Teichmann verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0 (40.). Nach dem Wechsel ein Foul auf der Gegenseite, Christoph Kolitsch traf vom Punkt zum 2:1 (51.). Nach Notbremse sah Ederheims Julian Held „rot“ und Dennis Teichmann setzte den fälligen Freistoß aus 30 Metern zum 3:1 ins Dreieck (65.).

Tore 1:0 Stefan Schneller (16.), 2:0 Dennis Teichmann (40., Foulelfmeter), 2:1 Christoph Kolitsch (51., Foulelfmeter), 3:1 Dennis Teichmann (65.) Zuschauer 70.

(0:1). – Blitzstart für die Gäste in einer schwachen Partie, als Sven Söllner einen Eckball zum 0:1 einköpfte (5.). Bis zur Halbzeit tat sich wenig, danach wurde die Heimelf stärker. Gästekeeper Scharr konnte ein Eigentor gerade noch verhindern (50.), ehe Paul Hauk einen Fehlpass der Gastgeber zum 0:2 nutzte (60.). Danach ausgeglichenes Spiel: Munzingens Allgeyer verfehlte einen Pass um Zentimeter (70.), für den Gast zielte Jonas Roßkopf knapp drüber (75.) und Traber musste auf der Torlinie retten (80.).

Tore 0:1 Sven Söllner (5.), 0:2 Paul Hauk (60.) Zuschauer 50.

(0:1). – In einem schwachen Match kam der TSV schwer in Tritt und so traf Marius Schreitmiller zum nicht unverdienten 0:1 (22.). Die Gäste versäumten es nachzulegen und dezimierten sich durch eine Ampelkarte (39.). Nun wurde die Heimelf stärker, machte mit Eder vorne die Bälle fest und erarbeitete sich Chancen. Kevin Reicherzers Klasse-Freistoß brachte das 1:1 (72.) und Robert Hofmann war per Fernschuss zum 2:1 erfolgreich (78.). Hausen versuchte alles, konnte sich jedoch keine zwingenden Chancen mehr erarbeiten.

Tore 0:1 Marius Schreitmiller (22.), 1:1 Kevin Reicherzer (72.), 2:1 Robert Hofmann (78.). Zuschauer 75.

. – Ein glücklicher Punkt für die Gäste, die in der Nachspielzeit zum Ausgleich kamen. Furios und torreich verlief der Auftakt: Nach Welchner-Flanke traf Daniel Deininger zum frühen 1:0 (3.), doch postwendend gelang Albert Kaiser aus 25 Metern das 1:1 (5.). Erneut Deininger antwortete mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 2:1 (8.), doch nach schönem Doppelpassspiel mit Kastner folgte umgehend das 2:2 von Marius Schmid (10.). Nun beruhigte sich das Spiel, bis Daniel Deininger mit seinem herrlichen Treffer zum 3:2 ins Kreuzeck einen Dreierpack schnürte (40.). Nach dem Wechsel gab es Chancen hüben und drüben: Jais traf die Latte des Gästetores und Deiningens Dinkelmeier blieb ein Elfmeter versagt, ehe Simon Lux den Kopf zum späten 3:3 gerade noch an den Ball brachte (90.+2).

Tore 1:0 Daniel Deininger (3.), 1:1 Albert Kaiser (5.), 2:1 Daniel Deininger (8., Foulelfmeter), 2:2 Marius Schmid (10.), 3:2 Daniel Deininger (40.), 3:3 Simon Lux (90.+2) Zuschauer 120.

. – In einem Match auf Augenhöhe gewann Laub aufgrund besserer Chancenverwertung. Matthias Maurer schob zum 1:0 ein(24.), doch postwendend war Philipp Beck im Torraum zum 1:1 zur Stelle (26.). Philip Baumann stellte mit seinem sehenswerten Kopfball zum 2:1 die Weichen auf Heimsieg (65.), bevor Jannik Trollmann nach Lattenabpraller zum entscheidenden 3:1 traf (71.). Trotz einer Vielzahl an Standards konnten die Gäste die Niederlage nicht mehr verhindern. Baumann und Maurer hätten sogar noch erhöhen können.

Tore 1:0 Matthias Maurer (24.), 1:1 Philipp Beck (26.), 2:1 Philip Baumann (65.), 3:1 Jannik Trollmann (71.) Zuschauer 120.

. – Mit der ersten Aktion brachte Martin Schörger den Gast per Kopf mit 0:1 in Front (8.). Für den zunächst umständlich agierenden TSV glich Daniel Haller mit sehenswertem Volley aus (31.). Nach dem Wechsel spielte der Tabellenführer sein Klasse aus: Sandro Morena (49.) und Chris Luderschmid (55.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung, ehe erneut Haller nach toller Einzelleistung zum 4:1-Endstand traf (77.).

Tore 0:1 Marin Schörger (8.), 1:1 Daniel Haller (31.), 2:1 Sandro Morena (49.), 3:1 Chris Luderschmid (55.), 4:1 Daniel Haller (77.) Zuschauer 120.

. – Die erste Chance besaß Jähnel für den TSV, ehe Michael Meyr per Foulelfmeter zum 0:1 traf (27.). Wenig später verwertete Lukas Felbinger eine Henle-Flanke zum 1:1 (32.) und Timo Kotter verpasste die Heimführung. Die zweite Halbzeit war von vielen Fouls geprägt, Torszenen blieben Mangelware. Mit einem verwandelten Strafstoß sorgte Patrick Henle kurz vor Spielende für den 2:1-Heimerfolg (83.).

Tore 0:1 Michael Meyr (27., Foulelfmeter), 1:1 Lukas Felbinger (32.), 2:1 Patrick Henle (83., Strafstoß) Zuschauer 125.

