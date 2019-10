00:05 Uhr

Wemding zeigt der Konkurrenz die Hacken

Mönchsdeggingens Dominik Doppelbauer (links) versucht vergeblich, den zweifachen Wemdinger Torschützen Florian Veit zu stoppen. Am Ende siegte der Tabellenführer beinahe zweistellig.

Spitzenreiter hat nach dem 9:1 in Mönchsdeggingen acht Punkte Vorsprung

Von Toni Kutscherauer

SV Niederhofen/Ehingen – Lauber SV 0:2 (0:1). – Mit einem sehenswerten 25-Meter-Freistoß sorgte Philip Baumann für das frühe 0:1 (13.), gegenüber ging Schmutterers Fernschuss knapp vorbei. Bei Facklers Großchance parierte Heimkeeper Voglgsang stark und Maurer lupfte den Ball freistehend übers Gästetor. Laubs Keeper Lechner wiederum zeigte bei Käsers Kopfstoß einen tollen Reflex. Mit einem überlegten Abschluss erhöhte Matthias Maurer nach dem Wechsel auf 0:2 (56.). Die hochkarätigen Heimchancen bei Leisters Freistoß und Fröhlichs Distanzschuss entschärfte der überragende Lechner.

Tore 0:1 Philip Baumann (13.), 0:2 Matthias Maurer (56.). Zuschauer 150.

TSV Mönchsdeggingen – TSV Wemding 1:9 (0:4). – Eine Lehrstunde erteilte der Tabellenführer dem Aufsteiger beim auch in der Höhe verdienten Kantersieg. Früh führte der Gast durch Fensterer und Kröll mit 0:2 (2./3.). Fensterer traf danach die Latte (7.), bevor Veit und Schweiger für den 0:4-Pausenstand sorgten (26./27.). Gegen nun resignierende Gastgeber erzielte Luderschmid per Strafstoß (60.) das 0:5, ehe Kröll (69.), Schweiger (73.), Veit (83.) und erneut Schweiger (86.) in regelmäßigen Abständen auf 0:9 erhöhten. Mit dem Schlusspfiff gelang Philpp Beck aus 16 Metern der Ehrentreffer zum 1:9-Endstand.

Tore 0:1 Manuel Fensterer (2.), 0:2 Daniel Kröll (3.), 0:3 Florian Veit (26.), 0:4 Cedric Schweiger (27.), 0:5 Chris Luderschmid (60., Strafstoß), 0:6 Daniel Kröll (69.), 0:7 Cedric Schweiger (73.), 0:8 Florian Veit (83.), 0:9 Cedric Schweiger (86.), 1:9 Philipp Beck (90.). Zuschauer 80.

Sportclub D.L.P. – SG Alerheim 1:2 (0:2). – Die Gäste dominierten zu Beginn und besaßen durch Rau (3./5.), Kilian (23.) und Zwölfer (27.) Chancen, wobei sich Heimtormann Wurm mehrfach auszeichnete. Gegenüber scheiterten Heinze und Relovsky an Keeper Wende (29./30.). Benjamin Kilian traf mit sattem Schuss zum verdienten 0:1 (33.) und Mathis Straß erhöhte mit gezieltem Flachschuss zum 0:2 (40.). Für D.L.P. kamen Hofmann, Heinze und Stippler zu Chancen, für die Gäste waren in der kämpferisch geprägten zweiten Halbzeit Heuberger und Wagner gefährlich. Die Gastgeber konnten durch Pascal Heinzes Strafstoß nur noch auf 1:2 verkürzen (85.).

Tore 0:1 Benjamin Kilian (33.), 0:2 Mathis Straß (40.), 1:2 Pascal Heinze (85., Strafstoß). Zuschauer 100.

Führungstor der Platzherren bereits in der ersten Minute

SG FSV Buchdorf/Daiting – SG Munzinger SV/FC Birkhausen 2:0 (1:0). – Ein perfekter Start für die Heimelf, als Konstantin Holzmann aus 16-Metern zum 1:0 traf (1.). Danach verflachte die Partie, nur Kastner prüfte den stark reagierenden Gästetormann Röttinger. Die ersten Aktionen der zweiten Hälfte gehörten den Riesern, doch Heimtormann Schwertberger war auf dem Posten. Gegenüber zielte Kastner übers leere Tor (60.), ehe Patrick Mödingers Drehschuss zum 2:0 einschlug (65.). Munzingen drängte, doch die Heimelf verteidigte ihren Vorsprung konsequent.

Tore 1:0 Konstantin Holzmann (1.), 2:0 Patrick Mödinger (65.). Zusch. 100.

FSV Flotzheim/Fünfstetten – SpVgg Ederheim 3:0 (2:0). – Die Meckert-Elf gewann das Verfolgerduell souverän. Mit einem Doppelschlag brachte Paul Hauck die Gastgeber mit 2:0 in Front (14./20.). Gröninger besaß die einzige Chance für den harmlosen Gast, für den FSV köpfte Reile an die Latte. Nach dem Wechsel wurde Ederheim stärker, doch die Heimabwehr stand stabil. Den 3:0-Endstand markierte erneut Paul Hauck nach schöner Vorarbeit von Söllner (78.).

Tore 1:0, 2:0 und 3:0 Paul Hauck (14./20./78.). Zuschauer 100.

TSV Monheim – SV Hausen/Schopflohe 1:0 (0:0). – Die kämpferische und körperbetonte Partie war von vielen Zweikämpfen und kleinen Fouls geprägt. Der TSV agierte zunächst überlegen und besaß mehrere Chancen. Nach torloser erster Halbzeit tauchte Timo Kotter alleine vor Gästetormann Wolf auf, köpfte jedoch zu unpräzise (68.). Das Tor des Tages erzielte Florian Pfefferer, der nach Foul an Luca Keppler den fälligen Strafstoß zum 1:0-Schlussstand verwandelte (76.).

Tor 1:0 Florian Pfefferer (76., Foulelfmeter). Zuschauer 75.

TSV Wolferstadt – SV Schwörsheim/Munningen 0:0. – Von Beginn an entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem die Platzherren die besseren Torchancen besaßen. Nach tollem Hönle-Zuspiel konnte Jörg Hofmann den starken Gästeschlussmann Patrick Macho nicht überwinden. Im Rest der ersten Hälfte passierte nicht mehr allzu viel. Nach der Pause kam Kevin Reicherzer zu einer guten Möglichkeit, doch erneut parierte Macho klasse. Das Match blieb spannend, zumal sich Wolferstadt einige Leichtsinnigkeiten in der Defensive leistete. Die letzte Chance besaß erneut Jörg Hofmann, doch einmal mehr blieb Patrick Macho der Sieger.

Tore keine. Zuschauer 70.

