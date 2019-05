vor 7 Min.

Wemdinger Läufergruppe vom Salzburg-Marathon begeistert

TSV-Delegation in der Mozartstadt über die verschiedenen Strecken am Start

Die MLGarathonreise des TSV Wemding/ Märchenwald führte dieses Jahr nach Salzburg und so ging es für 30 Läuferinnen, Läufer und Fans mit dem Bus in die Mozartstadt.

Bei herrlichem Wetter ging es zunächst für elf Starterinnen und Startern auf die Zehn-Kilometer-Strecke, wobei Gertud Lutz und Johanna Katzenberger deutlich unter einer Stunde ins Ziel kamen. Das Highlight war hier der erste Platz in der Frauen-Teamwertung, den sich das Quartett Sonja Russe, Martina Herzner, Gertrud Lutz und Claudia Dirr sicherte. Freudestrahlend konnten sie den Sonderpreis in Empfang nehmen.

Um 9 Uhr ging es dann für die Teilnehmer des Marathons und Halbmarathons an den Start. Die ersten Kilometer führten entlang der Salzach und danach durch die wunderschöne Hellbrunner Allee zum Schloss Hellbrunn. Weiter ging es durch die Wälder und Parks, vorbei am Schloss Leopoldskron und dem Schloss Mirabell, bevor es zurück in die Altstadt ging. Faszinierend waren immer wieder die wunderbaren Ausblicke auf die Alpen bzw. auf die Festung Hohensalzburg. Viele Zuschauer, sowie zahlreiche Bands am Straßenrand sorgen für eine einzigartige Stimmung. Das Ziel befand sich mitten in der Altstadt zwischen Universität und Festspielhaus, wo die Läufer mit viel Beifall empfangen wurden.

Einziger Starter der Wallfahrtstädter über die volle Distanz war Hubert Färber, der seinen ersten Marathon absolvierte und nach 3:56:45 Stunden überglücklich die Ziellinie überquerte, wo ihn die anderen Mitglieder der Laufgruppe lautstark in Empfang nahmen.

Beim Halbmarathon gingen 13 Läuferinnen und Läufer der Laufgruppe an den Start, wobei Peter Novak mit 1:31:35 als Schnellster ins Ziel kam und in seiner Altersklasse einen hervorragenden fünften Platz belegte. Alle anderen waren mit ihren Zeiten durchaus zufrieden. Hervorzuheben ist, dass Andreas Stöckle und Arthur Lettenbauer ihren ersten Halbmarathon absolvierten und dabei deutlich die Zwei-Stunden-Marke unterboten.

Nachdem bei strahlendem Sonnenschein noch etwas im Zielbereich gefeiert wurde, gab es noch viel Zeit, die wunderschöne Stadt Salzburg zu erkunden. Auch am Montagvormittag gab es noch Gelegenheit, die ein oder andere Sehenswürdigkeit zu besichtigen oder beim Altstadtbummel ein paar Souvenirs zu besorgen. Am Montagnachmittag trat man die Heimreise an und alle waren sich einig, dass der Salzburg-Marathon zu den schönsten Europas gehört. Nun richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf das nächste Event, nämlich den 2. Wemdinger Stadtlauf am 23. Juni, für den die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen. (pm)

Themen Folgen