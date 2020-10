vor 37 Min.

Wettkämpfe unter schwierigen Bedingungen

Nördlingerin Caroline Sens hat sich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert

Von Simon Meyer

In Pfuhl fand die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft der Nachwuchsturnerinnen und -turner statt. Da aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr keine Wettkämpfe in Bayern stattfinden und somit auch keine bayerische Meisterschaft, traf sich der bayerische Spitzennachwuchs zu einer internen Qualifikation. Die Kaderathleten mussten eine definierte Punkteanzahl erreichen, um an der deutschen Jugendmeisterschaft 2020 teilnehmen zu dürfen.

Die für den TSV Monheim startende Nördlingerin Caroline Sens wird im weiblichen Bereich beim traditionellen Talentschulpokal für die Talentschule Jetzendorf an die Geräte gehen und im württembergischen Mannheim in ihrer Altersklasse um Medaillen kämpfen. Hoch motiviert arbeitet die Neunjährige mit ihrem Trainer Mike Dörner auf ihren großen Auftritt hin, welcher unter schwierigen Bedingungen und Auflagen bestmöglich gelingen soll. TSV-Turner Maximilian Knapp gewann in der AK 13/14 neben dem Pflicht- auch den Kür-Durchgang souverän und qualifizierte sich somit für die deutsche Meisterschaft, die Ende Oktober in Schwäbisch-Gmünd/Wetzgau ausgetragen wird.

Beide Jugendturner gehören zum auserwählten Sportlerkreis, der nach langer Durststrecke endlich einen nationalen Wettkampf bestreiten darf. Der Lenkungsstab des DTB stellt trotz schwieriger Lage die Weichen für talentierte Nachwuchsturnerinnen und -turner, indem er sie zielgerichtet und erfolgsorientiert unterstützt. Caroline Sens und Max Knapp haben die schwierige Hürde mit starken Leistungen übersprungen. Beide gehören dem bayerischen Landeskader an und sind Monheims Aushängeschilder im Nachwuchsbereich. (pm)

