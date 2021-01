17:00 Uhr

Wie schnell sind die Xcyde Angels wieder fit?

Eine geschlossene Teamleistung werden die XCYDE Angels am Sonntag in der Hermann-Keßler-Halle brauchen, um den Tabellennachbarn flippo Baskets aus Göttingen zu bezwingen. Von links: Tory Waldner, Levke Brodersen, Anneke Schlüter, Laura Geiselsöder und Respect Leaphart.

Plus Nach der Quarantäne geht es für die Nördlinger Basketballerinnen im Januar mit acht Spielen Schlag auf Schlag. Am Sonntag gastiert der Tabellennachbar flippo Baskets Göttingen in der Hermann-Keßler-Halle.

Von Katja Gerstmeyr

Kaum ist die Quarantäne überstanden und das neue Jahr eröffnet, geht es für die XCYDE Angels auch schon Schlag auf Schlag. Acht Spiele stehen den Nördlingerinnen in den vier Januar-Wochen bevor. Am Sonntag werden die flippo Baskets aus Göttingen im Ries erwartet. Wie hoch die Siegchancen der Angels gegen dieses Team sind, steht in den Sternen.

Auch für den sportlichen Leiter Kurt Wittmann ist die Lage nach der Quarantäne-Pause schwer einzuschätzen. Er zeigt sich aber erfreut, wie schnell im Dezember noch die Ausfälle im Team abgefangen wurden und wieder Erfolge verbucht werden konnten. „Die zwei Heimsiege in Folge gegen Freiburg und Marburg hatten dem Selbstvertrauen gutgetan. Ob und wie schnell man daran anknüpfen kann, ist die große Frage“, so Wittmann wörtlich.

Erster Auftritt im Pokal-Viertelfinale war nicht besonders ansehnlich

Der erste Auftritt im Viertelfinale des Pokals am Mittwochabend war nicht besonders ansehnlich und sollte lieber schnell abgehakt werden. In einem chaotischen Spiel konnte Heidelberg am Ende einen deutlichen Sieg davontragen. Einen Vorwurf kann man den Angels allerdings nicht machen. Mit nur minimaler Vorbereitung, ohne jeden Rhythmus und mit einer äußerst dünnen Personaldecke waren die Erwartungen an diese Partie ohnehin nicht besonders hoch.

Wirft man einen Blick auf den Gegner des kommenden Spieltags, sieht man, dass es im Lager der Göttinger deutlich ruhiger zugeht. Zuletzt konnten die Gäste zwei Siege einfahren und sich im Mittelfeld der Tabelle festsetzen. Bisher läuft die Saison für Trainer Goran Lojo, der das Team seit knapp zwei Jahren betreut, also zufriedenstellend.

Nationalspielerin Jennifer Crowder ist Schlüsselspielerin der BG

Top-Scorerin der flippo Baskets ist die Engländerin Samantha Roscoe, die seit dieser Saison für Göttingen aufläuft. Sie ist mit ihren 1,94 Metern eine echte Gefahr unter dem Korb und sollte nie aus den Augen gelassen werden. Eine Schlüsselspielerin bei der BG ist Nationalspielerin Jennifer Crowder. Die Kapitänin hält auf dem Feld die Fäden in der Hand und gibt mit Abstand die meisten Assists der Liga.

Prognosen für das Sonntagsspiel gibt es wie gesagt keine, denn wie sich die Form der Angels-Akteurinnen bis dahin entwickelt, ist noch fraglich. Auch das Mitwirken von Angels-Topscorerin Anneke Schlüter, die in Heidelberg noch geschont wurde, wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Insgesamt scheinen die flippo Baskets aus Nördlinger Sicht in der gegenwärtigen Situation kein schlechter Gegner zu sein. Seit dem Aufstieg Göttingens im Jahr 2017 konnten sie kein einziges Spiel gegen die Angels für sich entscheiden. Ob es eine Fortsetzung dieser Serie gibt, kann am Sonntag ab 16 Uhr auf Sporttotal live verfolgt werden.

