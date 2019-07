vor 36 Min.

Wieder Besuch aus der Partnerstadt

Zwei Teams aus Bourgueil zu Gast in Reimlingen

Bei den Jugendtagen des FSV Reimlingen konnten zum dritten Mal in Folge Reimlingens Fußballmädchen Gäste aus ihrer Partnergemeinde Bourgueil (Frankreich) begrüßen. In diesem Jahr kamen sogar zwei Mannschaften, eine U15 und eine U19, mit ihren Betreuern ins Ries. Nach einem kleinen Empfang im Schloss nahmen die älteren Mädchen am Freitagabend am Dorffußballturnier teil.

Für die Mädchen aus Bourgueil standen am Samstag die Turniere in ihren Altersklassen auf dem Programm; die U15 erreichte dabei einen guten zweiten Platz. Danach hatte die Jugendfeuerwehr für die Gäste eine Fahrt mit dem Feuerwehrfahrzeug nach Nördlingen und einige Spiele vorbereitet. Beim Schlauchkegeln und Wurfbeutelzielwerfen blieben alle noch trocken, aber beim Spritzen auf Tennisbälle und einen Eimer spritzten sich alle gerne nass.

Einen schönen Abend verbrachten die Mädchen mit ihren Gastfamilien am Schmähinger Weiher mit Pizza-Essen, Baden und Kajakfahren. Am freien Sonntagvormittag waren viele in Nördlingen und machten einen Stadtmauerrundgang oder eine Turmbesteigung des Daniel. Zum Brombachsee fuhren alle Fußballerinnen mit ihren Gastfamilien. Beim Stand-Up-Paddling auf dem See hatten alle viel Spaß, wobei es gar nicht so einfach war, sich zuerst auf den Knien und dann im Stehen auf dem Board zu halten.

Zum Abschlussfest mit den Bourgueiller Gästen am Sonntagabend kamen alle zusammen, die am Wochenende beteiligt waren, der Bourgueil-Ausschuss, die Gastfamilien, die FSV-Fußballmädchen, die Jugendfeuerwehr und die Landjugend, die einige Spiele vorbereitet hatte, wie zum Beispiel das Becher-Pong, bei dem die Bourgueiller gegen die Reimlinger Jugendlichen spielten. Der Ping-Pong-Ball musste dabei zielsicher in die Becher der anderen Mannschaft geworfen werden. Für die Partnerschaft war es wieder ein gelungenes Wochenende und beim Abschied der Gäste hörte man sehr oft: „Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder.“ (mhu)

Themen Folgen