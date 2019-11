08.11.2019

Wieder keine Punkte

Die 1. Herrenmannschaft verliert ihr Spiel gegen den TSV Königsbrunn deutlich. Auch gegen die Lechrain Volleys geht das Team leer aus

Mit der Hoffnung, die ersten Punkte der Saison zu holen, ist die 1. Volleyball-Herrenmannschaft des TSV Nördlingen nach Königsbrunn (Landkreis Augsburg) gefahren. Nachdem der TSV Königsbrunn die Lechrain Volleys klar mit 3:0 besiegt hatte mussten nun die Volleyballer des TSV Nördlingen gegen das Team antreten.

Gegen den TSV Königsbrunn starteten die Rieser recht konzentriert. Der 1. Satz war bis zum 9:9 sehr ausgeglichen. Dann jedoch konnte sich die Königsbrunner Mannschaft um einige Punkte absetzten und den Vorsprung auch bis zum Ende halten. Der Satz ging damit leider mit 21:25 verloren.

Im zweiten Durchgang war das Bild sehr ähnlich. Nach ausgeglichenem Start (8:8) brachen die Nördlinger Volleyballer regelrecht ein und hatten bis zum Ende des Satzes dem Gegner nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen (13:25).

Im dritten Satz versuchte das Team aus dem Ries dann konzentrierter zu starten. Leider war der Verlauf recht ähnlich wie bereits im ersten Satz. Nach erneut ausgeglichenem Start setzte sich der TSV Königsbrunn ab. Zu spät erst konnten die Nördlinger wieder ins Spiel finden und noch den einen oder anderen Punkt machen. Letztendlich ging der Satz mit 18:25 und somit die Partie mit 0:3 an den TSV Königsbrunn verloren.

Im dritten Spiel des Tages mussten sich die Herren des TSV Nördlingen dann gegen die Lechrain Volleys beweisen. Dieses Mal wollte man alles besser machen und gleich zu Beginn hoch konzentriert das Match beginnen. Doch wurde gleich zu Beginn alle Hoffnung im Keim erstickt, denn man geriet 0:6 in Rückstand. Nach einer Auszeit kam die Nördlinger Mannschaft zwar besser ins Spiel, konnte den Rückstand gegen eine solide Leistung des Gegners jedoch nicht mehr aufholen und musste den Satz 18:25 abtreten.

Der zweiten Satz startete für beide Mannschaften ausgeglichen. Nach zwischenzeitlicher Führung durch die Lechrain Volleys stand es aber 18:18. Die Lechrainer hatten dann allerdings das etwas glücklichere Händchen als die Nördlinger und konnten den Satz mit 25:21 für sich entscheiden. Etwas niedergeschlagen, aber dennoch neu motiviert durch Trainer Stadali wollten die Rieser Volleyballer nun endlich einen Satz gewinnen.

Das gelang der Mannschaft jedoch leider nicht. Aufschlagfehler, uneffektive Angriffe und nicht zuletzt etwas Pech führten zu einem zwischenzeitlichen Zehn-Punkte-Rückstand. Diesen konnte das Rieser Team nicht mehr aufholen und verlor auch den dritten Satz mit 15:25. Damit ging auch die zweite Partie der Nördlinger TSV-Volleys mit 0:3 aus.

Somit wartet die 1. Volleyball-Herrenmannschaft des TSV Nördlingen weiter auf den ersten Sieg der Saison in der Bezirksliga. Bereits am 16. November hat man die Chance, erneut in Königsbrunn Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. (bma)

