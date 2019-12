vor 3 Min.

Winfried Köhler bekommt die Königsscheibe

Beim Schützenverein Bavaria Wallerstein gab es neu gestaltete Königsketten

Der Schützenverein Bavaria Wallerstein hat im Dezember seine Königsfeier veranstaltet. Dort dankte der erste Schützenmeister Sebastian Pusch Ingrid Ziegelmüller, Elisabeth Schneider, Helmut Weber und Johann Jehle für die Spende von silbernen Schützentalern zur Neugestaltung der geschichtsträchtigen Schützenkette. Nach einem gemeinsamen Essen wurden die Pokale verteilt. Den Pokal der Schützenklasse sicherte sich Alexander Pusch. In der Jugendklasse gewann Florian König die Trophäe. Bei den Senioren setzte sich Willy Rieder gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich den Pokal. Wie schon im letzten Jahr war die Freude bei den Dirgenheimer Schützen groß, als bekannt wurde, dass Florian Bihr den Pokal der Luftpistolenschützen errang. Alexandra Braun-Höfer freute sich über den Erhalt des „Bemberles“-Pokals.

Sebastian Pusch überreichte das Fahnenehrenabzeichen in Silber an Daniel Habersaat, dessen Tätigkeit als Fahnenträger des Vereins damit gewürdigt wurde. Ebenso wurde Erwin Kuhberger für seine Verdienste um das Schützenwesen mit dem Protektorabzeichen in Silber geehrt.

Die Übergabe der Königsscheibe läutete den Höhepunkt des Abends ein. Die vom scheidenden Schützenkönig gestiftete Scheibe errang Winfried Köhler mit einem starken 4,6 Teiler, den er mit der Luftpistole erzielte. Im Anschluss begann die Proklamation der Könige. In der Jugendklasse freute sich Michael Neuwirth über die Ehre, die Jugendkette tragen zu dürfen. Bei den Jugendlichen mit den Bögen konnte Kevin Offinger den Titel erfolgreich verteidigen. In der Bogen-Schützenklasse gewann Roland Rühl die Königswürde mit einem beachtlichen Königsschuss. Als letzte Disziplin wurde der höchste Titel in der Schützenklasse vergeben. Hier setze sich Daniel Habersaat knapp vor die starke Konkurrenz und errang die Königskette. (pm) Weitere Ergebnisse: Schützenkönig Jugend: 1. Michael Neuwirth 102,3 Teiler, 2. Florian König 126,5 Teiler. – Schützenkönig Schützenklasse: 1. Daniel Habersaat 42,4 Teiler, 2. Hubert Merk 44,4 Teiler, 3. Wolfgang Neumann 74,2 Teiler. – Bogenkönig Jugendklasse: 1. Kevin Offinger 14,98 mm, 2. Lukas Schwager 20,15 mm, 3. Ben Frisch 40,12. Bogenkönig Schützenklasse: 1. Roland Rühl 2,34 mm, 2. Rainer Grimm 8,73 mm, 3. Joost Godts 14,91 mm. – Königsscheibe: 1. Winfried Köhler 4,6 Teiler, 2. Hubert Merk 13,9 Teiler, 3. Sebastian Pusch 40,3 Teiler. – Pokalschießen: Schützenklasse: 1. Alexander Pusch 24,0 Teiler, 2. Fabian Spegel 89,0 Teiler, 3. Daniel Habersaat 131,1 Teiler. Jugendklasse: 1. Florian König 233,8 Teiler, 2. Michael Neuwirth 452,8 Teiler. – Seniorenklasse: 1. Willy Rieder 50,9 Teiler, 2. Wolfgang Neumann 68,4 Teiler, 3. Hubert Merk 152,8 Teiler.

