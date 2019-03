vor 52 Min.

Wolferstadt rückt an die Spitze heran

Tabellenführer Oettingen erneut torlos. Verfolger landet Last-Minute-Sieg

Von Toni Kutscherauer

– Im Derby bot die Heimelf dem spielerisch überlegenen Tabellenführer kämpferisch Paroli. Oettingen dominierte die temporeiche Partie zu Beginn, doch die erste gefährliche Aktion war Deublers abgefälschter Schuss aufs Gästetor (30.). Nach der Pause parierte Heimtormann Macho stark gegen Käser (50.) und Rudewigs abgelenkter Ball landete auf der Latte des Heimtores (63.). Gegenüber parierte Keeper Molder gleich zweimal klasse gegen Deubler (70./83.). Oettingen versuchte alles, doch die gut gestaffelte Heimabwehr war an diesem Tag nicht zu knacken.

Tore keine. Zuschauer 125.

(0:0). – In der ersten Halbzeit gab es nur eine nennenswerte Aktion, als Heinze Meiers weiten Freistoß übers Heimtor hob (21.). Nach der Pause lenkte Gästetorwart Wurm Pompes Kopfball über die Latte (55.). Nach einer Hereingabe verpassten gleich drei Spieler die Gästeführung (57.), ehe der aufgerückte Christoph Kolitsch Gebeles Vorarbeit zum 1:0 verwertete (58.). Gröningers Ball flog gefährlich am Gästetor vorbei (60.), ehe Erdelis Heber auf der Latte des Heimtores landete (83.). Bei der letzten Szene verfehlte Gebeles Volleyschuss knapp das Gästetor (89.).

Tor 1:0 Christoph Kolitsch (58.). Zuschauer 130.

(0:1). – Die überlegenen Gäste dominierten über weite Strecken die Partie. Zunächst parierte Heimtormann Fuchs gegen Fensterer und Pickel, ehe der völlig frei stehende Pickel verzog. Aus dem Gewühl gelang Marco Kaufmann das verdiente 0:1 (27.), weitere Großchancen von Wiedenmann und Pickel entschärfte Fuchs. Gegenüber scheiterte Schmutterer an Keeper Walzel, im Gegenzug schob Manuel Fensterer die Vorlage von Vogt zum 0:2 ein (50.). Felix Leisters verkürzte auf 1:2 (85.), doch Emmanuel Karagianis’ Freistoß zum 1:3 entschied die Partie (88.).

Tore 0:1 Marco Kaufmann (27.), 0:2 Manuel Fensterer (50.), 1:2 Felix Leister (85.), 1:3 Emmanuel Karagianis (88.). Zuschauer 100.

(1:0). – Die Gäste aus Laub erkämpften sich einen verdienten Punkt. Die Höhepunkte der ersten Hälfte waren Thomas Meyers Freistoß zum 1:0 (12.) und ein Kopfball von Trollmann knapp neben das Heimtor (44.). Trotz der Ampelkarte für Laubs Haas (49.) glich Philip Baumann per Foulelfmeter zum verdienten 1:1 aus (65.). Laub war nun stärker, erst gegen Ende legten die Gastgeber wieder zu. Grimmeisen (70.), Rauwolf (72.) und Leiminger (77.) besaßen gute Heimchancen, doch auch Laub hätten noch gewinnen können.

Tore 1:0 Thomas Meyer (12.), 1:1 Philip Baumann (65., Foulelfmeter). Zuschauer 180.

(0:1). – Trotz beherzter Vorstellung eine bittere Heimpleite für das Schlusslicht. Roßkopf scheiterte an Gästetormann Babuccu (11.), doch Sebastian Schneider traf mit tollem Volleyschuss zum 0:1 (20.). Roßkopf boten sich mehrere Chancen zum 1:1, gegenüber wurde Reicherzers Kopfball vor der Linie geklärt. Die Heimelf hatte kein Glück im Abschluss, auch Markus Meyr blieb an der vielbeinigen Gästeabwehr hängen (76.). So schloss Kevin Gotsch einen Konter nach Schweigers Vorarbeit zum 0:2 ab (88.).

Tore 0:1 Sebastian Schneider (20.), 0:2 Kevin Gotsch (88.). Zuschauer 90.

(2:2). – In der hart umkämpften Partie vergab zunächst Monheims Kotter (6.), ehe Max Holzmeier nach hohem Ball das 0:1 gelang (8.). Nach Ecke erzielte Patrick Henle das 1:1 (20.), doch Holzmeiers abgefälschter Ball brachte die erneute Gästeführung (24.). Ein Eigentor bedeutete den 2:2-Pausenstand (43.). Nach Gelb-rot gegen Monheims Hämmerle (44.) traf Manuel Förch per Freistoß zum 2:3 (52.). Doch mit zwei Kopfballtoren von Lukas Felbinger (64.) und Christopher Teil (81.) drehte Monheim die Partie. Munzingens Förch sah zudem noch Gelb-rot (83.).

Tore 0:1 Max Holzmeier (8.), 1:1 Patrick Henle (20.), 1:2 Holzmeier (24.), 2:2 Eigentor (43.), 2:3 Manuel Förch (52.), 3:3 Lukas Felbinger (64.), 4:3 Christopher Teil (81.). Zuschauer 100.

(0:1). – Im spannenden Derby dominierte zunächst das Mittelfeldspiel. Heimkeeper Scharr parierte Kevin Reicherzers Freistoß, gegenüber scheiterte Paul Hauk. Thomas Reicherzer scheiterte erst knapp, traf dann aber zum 0:1 (36.). Nach dem Wechsel drückten die Gastgeber und nach zwei Söllner-Chancen köpfte Janik Reile Hallers Vorlage zum 1:1 ein (71.). Der FSV wollte nun den Sieg, doch Muschler scheiterte gleich zweimal freistehend an Gästekeeper Weiß (83./89.). Doch mit dem Schlusspfiff erzielte Kevin Reicherzer den 1:2-Siegtreffer.

Tore 0:1 Thomas Reicherzer (36.), 1:1 Janik Reile (71.), 1:2 Kevin Reicherzer (90.). Zuschauer 160.

