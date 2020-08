vor 26 Min.

Xcyde Angels treffen im Pokalhalbfinale auf den TSV Wasserburg

Coach Ajtony Imreh mit Angels-Fahne in der Nördlinger Altstadt. Der Ungar gibt auch in seinem zweiten Jahr als Angels-Coach die Richtung vor und nimmt die Herausforderungen des Spielplans an.

Plus Das Basketball-Pokalturnier bringt für die Angels bereits im Halbfinale das ewig junge Duell gegen den bayerischen Rivalen TSV Wasserburg. Dank Corona gibt es keine Weihnachtspause.

Von Kurt Wittmann

„Ois anders in 2020?“ Naja, fast alles ist anders als sonst, ein paar Dinge sind aber wie immer. Das bayerische Derby zwischen Wasserburg und den Angels ist seit vielen Jahren ein Dauerbrenner in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) und im Pokal. Letzte Saison wäre das Derby das Spiel des Jahres gewesen und hätte die reguläre Saison beendet, alles war vorbereitet gewesen: Feuershow, illustrer Besuch, Spektakel pur - und dann kam eben alles anders. Corona. Spiel abgesagt. Saison abgebrochen.

Kaum ist die Planung für die neue Saison zu Papier gebracht, steht das ewig junge Duell zwischen Inn und Donau, zwischen Oberbayern und Schwaben, zwischen Hax’n und Spätzle, schon wieder im Fokus der Damen-Basketballwelt Deutschlands. Beim nachgeholten Top Four-Turnier treffen Wasserburg und Nördlingen bereits im Halbfinale am 17. Oktober aufeinander. Damit ist zumindest ein bayerischer Vertreter im Pokalfinale einen Tag später gesichert.

Das Los-Ergebnis wieder aus der Schublade gezogen

Die Partien waren schon im Februar ausgelost worden, gerieten dann aber naturgemäß aus den Augen der Basketball-Fans. Erst jetzt, bei der Planung der Neuauflage, holte der neue Geschäftsführer der Liga, Philipp Reuner, das Los-Ergebnis wieder aus der Schublade. Die Reaktion im Lager der Angels war zwiegespalten. Einerseits ist man sich der Schwierigkeit der Aufgabe bewusst, andererseits kursiert das Motto: „Wenn du den Pokal gewinnen willst, musst du ohnehin die Besten schlagen. Also warum nicht Wasserburg im Halbfinale?“

Ein anderes, extrem schweres Los drückt die Stimmung der Xcyde-Truppe fast noch mehr. In der zweiten Runde des neuen Pokalwettbewerbs bescherte die Losfee den Nördlingern ein Auswärtsspiel in Freiburg. Noch ein Klassiker und das ganz am Anfang der jungen Saison. Nachdem der eigentliche Spieltermin mit dem Top Four kollidiert, wird gerade nach einer guten Alternative gesucht. Das Wochenende vor dem Top Four ist im Gespräch. Leichter wird die Aufgabe dadurch nicht. Coach Tony Imreh allerdings ist zuversichtlich und blickt nach vorne: „Wir nehmen es, wie es kommt und sehen all die Dinge, die wir eh nicht ändern können, als Herausforderung an.“

Ein Blick voraus lässt eine weitere Neuerung bereits am Horizont auftauchen. Aufgrund der Verschiebung des Saisonstarts wird die DBBL erstmals in ihrer Geschichte ohne Weihnachtspause spielen. Es stehen Partien am 23., am 27. und am 30. Dezember ins Haus. Und gegen wen spielen die Angels am Tag vor Heiligabend? Na klar: in Wasserburg. „Ois anders?“





