00:03 Uhr

Zielen für den guten Zweck

Jacqueline Spragalla übergibt den Spendenscheck an Thomas Fackler vom Verein Glühwürmchen. Links Matthias Thienel von der Firma Destilla, rechts Hans Dischinger vom Cowabanga Sport- und Freizeit-Center.

Nach Benefizturnier in Deiningen erhält der Verein Glühwürmchen 2000 Euro

Am Wochenende veranstaltete der DDC Black Devil ein offenes Steeldart-Turnier zugunsten krebskranker und schwerkranker Kinder. Bis aus München und Nürnberg kamen über 60 Teilnehmer angereist, um den DDC Black Devils in dieser Herzensangelegenheit zu unterstützen und um sich in der Disziplin „501 Double out“ zu messen. Unter ihnen war auch der amtierende Europa-Mannschaftsmeister Aleksandar Spoljarevic vom DC Black Birds Kehlheim.

Durchsetzen konnte sich schließlich der deutsche Mannschaftsmeister 2018, Michael Raul (Dscheina Darter Donauwörth), der das Finale gegen Aleksandar Spoljarevic mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Den dritten Platz belegte Florian Vogel von den Firedarters aus Gosheim vor Michael Spragalla vom DC Clochard Darters Augsburg.

Insgesamt konnte der DDC Black Devils 2000 Euro an Spenden einsammeln, nicht zuletzt auch durch die Unterstützung der Firma Destilla aus Nördlingen, die 1000 Euro spendete, und Hans Dischinger vom Cowabanga Sport- und Freizeit-Center, der die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. Den Scheck überreichte die 1. Vorsitzende des DDC Black Devils, Jacqueline Spragalla, an Thomas Fackler vom Verein Glühwürmchen zur Unterstützung von krebs-, schwerst- und chronisch kranken Kindern und deren Familien. (pm)

