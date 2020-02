06.02.2020

Zielsicher mit neuem Gewehr

Julia Hotter wird Schützenkönigin

Auch in diesem Jahr begrüßte Schützenmeister Peter Neureiter zahlreiche Gäste zur Königsfeier im Schützenheim Hochaltingen. Der Abend begann mit der Vergabe der Gauleistungsnadeln, die jeder Schütze mit einer Mindestringzahl beim Gaukönigsschießen erhält. Danach wurde David Schneider für zehnjährige Vereinstreue die Vereinsnadel in Bronze verliehen.

Anschließend folgte die Bekanntgabe der Vereinsmeister. Mit dem Luftgewehr holte sich Peter Neureiter in der Schützenklasse mit 366,0 Ringen den Titel. Bei den Damen gewann Julia Hotter mit 344,4 Ringen, in der Auflagenklasse holte sich Andreas Neureiter mit 259,2 Ringen den Titel, in der Jugend war Lisa Leberle mit 332,8 Ringen die Beste und in der Schülerklasse lag Daniel Hach mit 138,0 Ringen vorne. Den Vereinsmeistertitel mit der Luftpistole gewann Peter Neureiter. Er erzielte 176,4 Ringe.

Das Luftgewehr-Jahresblattl, einen 9,1 Teiler, hatte Anton Strobel abgegeben. Peter Neureiter sicherte sich den gleichen Titel mit der Luftpistole (21,1 Teiler). Bei den Auflageschützen erzielte Andreas Neureiter mit einem 28,7 Teiler das Jahresblattl. Nun übernahm der 2. Schützenmeister Andreas Lechner die Vergabe der Sachpreise. Als beste Schützin durfte sich Julia Hotter den ersten Preis aussuchen. Die weiteren Teilnehmer folgten in der Reihenfolge ihrer Schießleistung und manchem fiel die Entscheidung beim reich bestückten Preistisch schwer.

Peter Neureiter ehrte die Gewinner der Wanderpokale. In der Schützenklasse durfte er Sascha Hörber zum ersten Platz gratulieren. In der Jugendklasse gewann Lisa Leberle die Trophäe.

Beim Höhepunkt des Abends kürte Peter Neureiter die neue Schützenkönigin. Julia Hotter, die erst vor kurzem ein neues Gewehr gekauft hatte, übernahm mit einem 10,3 Teiler die Regentschaft bei den Hochaltinger Schützen. Susanne Neureiter, die im vergangenen Jahr diesen Titel gewonnen hatte, holte sich mit einem 16,0 Teiler heuer den Titel der Vizekönigin und zugleich der Schützenliesl. Bei der Jugend wurde Lisa Leberle das zweite Jahr in Folge zur Königin gekürt. Sie erzielte mit einem 36,2 Teiler das beste Ergebnis. (sune)

Themen folgen