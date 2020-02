vor 23 Min.

Zu Silber fehlt nur ein Holz

Goldburghausen Dritter im Kreisklassen-Pokal des Bezirks

In Pöttmes fand die Endrunde im Kreisklassen-Pokal des Bezirks Schwaben statt. Für den Kreis 3 traten Goldburghausen, Nördlingen, Bächingen und Rain an. Es wird nicht mit Punktesystem gespielt, am Ende zählt nur die Gesamtholzzahl. Bei Gleichstand zählt das bessere Räumergebnis.

Für Goldburghausen gingen Jürgen Förstner, Markus Ostertag, Thorsten Steinmeyer und Jakob Förstner, der den erkrankten Christian Rahm vertrat, auf die Bahnen. Als Ersatzspieler war Martin Förstner nominiert.

Goldburghausen spielte am Sonntagnachmittag zusammen mit dem ESV Nördlingen um gute Holzzahlen. Jakob Förstner und Markus Ostertag bildeten das Starterpaar. Mit Ergebnissen von 505 Holz und sehr guten 536 Holz gingen sie nach gut einer Stunde von den Bahnen. Danach folgten in den Schlusspaarungen Thorsten Steinmeyer mit guten 527 Holz und Jürgen Förstner mit sehr guten 545 Holz. Was das Gesamtergebnis von 2113 Holz wert war, sollte sich dann eine halbe Stunde später entscheiden. Goldburghausen und Westheim hatten das gleiche Gesamtergebnis. Jetzt entschied das bessere Räumergebnis, und hier war Goldburghausen mit 700:649 Holz deutlich besser. Damit konnte man sich über die Bronzemedaille freuen, obwohl durchaus noch mehr möglich gewesen wäre, denn auf Platz zwei fehlte nur ein Holz und auf Platz eins nur 14 Holz. Mit diesem Ergebnis hat man den Kreis 3 würdig im Bezirk vertreten. (foe)

Ergebnisse Jürgen Förstner 545 Holz, Markus Ostertag 536 Holz, Thorsten Steinmeyer 527 Holz, Jakob Förstner 505 Holz. Gesamtholzzahl 2113.

