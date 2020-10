vor 19 Min.

Zu sechst durch den Siebentischwald

Die Delegation des TSV Nördlingen kurz vor dem Start in Augsburg (von links): Hans Niederhuber, Steffen Brenner, Michael Dambacher, Philipp Moll, Anneliese Zinke und Andreas Graf.

Lange Zeit war ungewiss, ob der Traditionslauf in Augsburg stattfinden kann. Nach der Verschiebung auf den Oktober ist auch eine Abordnung des TSV Nördlingen dabei

Die Abteilung Laufsport & Triathlon der TG Viktoria Augsburg organisierte bereits zum 34. Mal den Straßenlauf durch den Siebentischwald in Augsburg. Dieses Jahr war jedoch bedingt durch Corona alles anders: Der Lauf wurde vom Frühjahr auf den Oktober verschoben und das mit umfangreichen zusätzlichen Vorsorge- und Hygienemaßnahmen entsprechend den behördlichen Vorgaben. Trotz Genehmigung durch die Stadt Augsburg stand der Wettkampf bis zum vorgesehenen Termin auf der Kippe. Es gab zwei Strecken zur Auswahl, einen Hobbylauf über 6,7 Kilometer und den beliebten Halbmarathon. Die Teilnehmerzahl wurde auf 500 Starter für beide Disziplinen begrenzt.

Um große Personenansammlungen zu vermeiden, gab es nur Online-Anmeldungen und keine Nachmeldungen. Der Hobbylauf mit rund 130 Läuferinnen und Läufern startete bereits um 9 Uhr, so dass alle vor dem Start des Halbmarathons (10.15 Uhr) bereits im Ziel waren. Der Startbereich wurde nach Blöcken eingeteilt und die vorgeschriebenen Abstände wurden am Boden markiert. Beim Halbmarathon wurden zudem auch die schwäbischen Bezirksmeisterschaften ausgetragen.

Unter den 343 Startern waren von der LG Donau-Ries neben den Aktiven des SV Mauren auch fünf Läufer und eine Läuferin vom TSV Nördlingen dabei. Bei trockenen, jedoch kühlen vier Grad am Start herrschten ideale Laufbedingungen auf der komplett flachen, asphaltierten Strecke durch den Wald.

Den Halbmarathon gewann Joachim Krauth von der Aalener Sportallianz in 1:08:17 Std. vor Tobias Gröbl von der LG Zusam in 1:09:06 Std. und Aimen Haboubi vom SSV Ulm in 1:09:44 Std.

Schnellste Frau war Sabrina Zimmermann vom Veranstalter TG Viktoria Augsburg in 1:26:17 Std. vor ihrer Vereinskameradin Katharina Engelhardt in 1:26:30 Std. und Theresa Wild von der LG Warching in 1:28:01 Std.

Alle TSV-Starter in guten Zeiten im Ziel

Die Nördlinger Delegation kam in folgenden Zeiten ins Ziel: Philipp Moll 1:26:05 Std (39. der Gesamtwertung/12. Altersklasse M30), Steffen Brenner 1:26:44 (46. GW/16. M30), Andreas Graf 1:32:26 (8. M50), Michael Dambacher 1:37:46 (10. M50), Hans Niederhuber 1:43:35 (3. M60) und Anneliese Zinke 1:54:20.

Bei den schwäbischen Bezirksmeisterschaften belegte Hans Niederhuber den 34. Platz in der Gesamtwertung und den zweiten Platz seiner Altersklasse; Anneliese Zinke kam bei den Bezirksmeisterschaften der Frauen auf den zehnten Platz sowie in ihrer Altersklasse auf den ersten Platz.

In der Mannschaftswertung erreichten die Läufer des TSV Nördlingen mit Philipp Moll, Steffen Brenner und Andreas Graf den siebten Platz unter 19 Mannschaften. Weitere Ergebnisse unter https://tgva.de/ergebnisse-laeufe/.

Dank der umfangreichen, hervorragenden Organisation der TG Viktoria Augsburg gab es vor, während und nach den Läufen keinerlei Zwischenfälle. (hni)

