Zusätzliche Aufstiegschancen

Der SV Holzkirchen (in gelb-blau Thomas Rau) hat im Zeitraum September 2020 bis Mai 2021 noch zehn Punktspiele in der Bezirksliga Nord zu bestreiten.

Auch in den Bezirksligen ist ein Pokalwettbewerb geplant

Der nächste Schritt ist getan. Die Unter-Arbeitsgruppe „Bezirksspielklasse Herren“ der Lösungs-Arbeitsgruppe (LAG) „Spielbetrieb Liga und Pokal Erwachsene“ hat sich in ihrer zweiten Sitzung mit der weiteren Gestaltung der aktuell aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochenen Spielzeit auseinandergesetzt, die – sofern durch staatliche Vorgaben erlaubt – ab dem 1. September fortgesetzt werden soll. Die Empfehlung der LAG sieht – analog zur Regional-, Bayern- und Landesliga – pro Bezirksliga einen zusätzlichen Ligapokal-Wettbewerb mit Vor-, Zwischen- und Finalrunde vor (flexible Gestaltung je nach Pandemie-Verlauf möglich), der während der spielfreien Zeiten des Ligaspielbetriebs ausgetragen wird und zusätzliche sportliche Anreize bieten soll.

In jedem Bezirk spielen die jeweiligen Ligapokal-Sieger einen Bezirkssieger aus, der im Anschluss mit den sechs weiteren Bezirkssiegern in einer Relegationsrunde um insgesamt fünf direkte Aufstiegsplätze in die Landesliga kämpft. Aus der Unter-Arbeitsgruppe kam unter anderem noch die Anregung, ob man denn die Anzahl dieser fünf Aufstiegsplätze noch erhöhen könne. Auf die Ergebnisse der regulären Saison hat der Zusatzwettbewerb keinen Einfluss. Sollte eine Mannschaft über den Ligapokal den Aufstieg schaffen, die bereits über die Liga den Sprung in die Landesliga erreicht hat, greift ein Nachrücker-Prinzip. Geht eine Mannschaft, die über die Liga absteigen würde, als Aufsteiger aus dem Ligapokal-Wettbewerb hervor, steigt diese nicht in die Landesliga auf, sondern hält als Belohnung die Klasse.

Von den schwäbischen Bezirksligisten gehörte Klaus Assum vom TSV Gersthofen als Vereinsvertreter der LAG an. Im nächsten Schritt wird der erarbeitete Lösungsvorschlag den Klubs der 15 bayerischen Bezirksligen präsentiert und ein Meinungsbild abgefragt. Sollte hier ein Konsens bestehen, ginge es an die Ausarbeitung der weiteren inhaltlichen und terminlichen Gestaltung des Ligapokal-Wettbewerbs. (jais)

