10.03.2020

Zusammen über 900 Jahre im Verein

Nordschwabens größter Sportverein ehrt Mitglieder, die 40, 50, 60 oder sogar 70 Jahre lang dem TSV die Treue gehalten haben. Vorstand und Oberbürgermeister überreichen Urkunden und kleine Präsente

Von Jim Benninger

40 und 50, manche sogar 60 und 70 Jahre sind einzelne Mitglieder schon beim TSV 1861 Nördlingen. Jetzt ehrten Vorsitzender Helmut Beyschlag, sein Stellvertreter Wolfgang Winter und Oberbürgermeister Hermann Faul die langjährigen und verdienten Jubilare bei einem Empfang in der Bundesstube des Rathauses. Im Namen des Vorstandes überreichte der Vorsitzende dabei Urkunden, kleine Geschenke oder Gutscheine an die Mitglieder, die dem größten Nördlinger Sportverein bereits vor so langer Zeit ihre Zuneigung geschenkt hatten, lange in ihm erfolgreich aktiv und ihm auch danach treu geblieben waren.

Noch immer seien der Traditionsverein und seine Mitglieder ein guter Werbeträger für die Stadt, selbst über Schwaben hinaus, so Beyschlag. In seinem Rückblick auf politische, gesellschaftliche und sportliche Schlagzeilen erinnerte er an die Vereinseintrittsjahre der Geehrten: 1949, 1959, 1969 und 1979. Auch dankte er Oberbürgermeister Hermann Faul, der wie seine Vorgänger stets ein offenes Ohr für den Verein hatte und selbst vor kurzem erst als Ehrenmitglied ausgezeichnet worden war.

Faul selbst betonte, dass Nördlingen unter den 29 großen kreisfreien Städten Bayerns an zweiter Stelle bei den Zuwendungen für Kultur und Sport stünde. Und der TSV sei unter den 181 Vereinen in Nördlingen sowie seinen Stadtteilen mit 13 Abteilungen der größte, genauso wie im ganzen Landkreis. Im kommenden Jahr feiere er bereits sein 160-jähriges Bestehen. Selbst lange Handballer und Abteilungsleiter, erzählte Faul aus seiner eigenen TSV-Zeit, bevor dies auch die Geehrten in geselliger Runde bei einem abschließenden Imbiss taten.

Die Jubilare im Einzelnen: 40 Jahre: Carola Berndörfer, Traudl Gottschalk, Uwe Hübner, Heike Scherer, Heidi Zeiträg sowie Edith und Hans Irrgang. – 50 Jahre: Hans Fellner und Hans Hochstatter. – 60 Jahre: Gerhard Oswald, Heinz Riedel und Klaus Willa. – 70 Jahre: Georg Bolz, Friedel Braun, Helmut Breindl, Fritz Pfefferlen und Heiko Schaal.

Themen folgen