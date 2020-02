Zwei Bezirksköniginnen aus dem Ries

In Fremdingen wurden am Wochenende die Bezirksschützenkönige 2019 des Schützenbezirkes Schwaben gekürt. In zwei Disziplinen mit dem Luftgewehr hatten Schützinnen aus dem Ries das sicherste Auge. Von links: Ernst Grail (Bezirks-Vizepräsident), Bezirksschützenkönigin Sophia Thorwart, Bezirksjugendkönigin Lea Katharina Benninger, Bezirkskönigin Luftgewehr Auflage Mathilde Mayr, Bezirkskönig Luftpistole Karlheinz Wetzel sowie Karl Schnell (Bezirkspräsident).

Bild: Szilvia Izsó