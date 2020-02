10.02.2020

Zwei Königinnen im Kesseltal

Königsfeier in Oberringingen (von links): Ehrenschützenmeister Xaver Kratzer, 1. Vorsitzender Bernd Beck, Jugendkönigin Lena Ganzenmüller, Schützenkönigin Sarah Stadelmeier, Vizekönig Michael Beck, 2. Vorsitzender Michael Hurler. Foto: Willi Stadelmeier

Sarah Stadelmeier und Lena Ganzenmüller Titelträger

Wie schon zur Tradition geworden, begann das Schießjahr 2020 in Oberringingen wieder mit der Königsproklamation. Zuvor ermittelten die Mitglieder des Vereins an fünf Schießabenden die Besten unter den erwachsenen sowie den jugendlichen Schützen. Zuerst begrüßte Vorsitzendender Bernd Beck alle Gäste. Sein besonderer Dank galt all denen, die zum Gelingen des Königsschießens beigetragen hatten, sowie allen Firmen im Umkreis, die mit Sachspenden die Preisgestaltung unterstützt hatten.

Anschließend gab Sarah Stadelmeier die Ergebnisse der Oberringinger Schützenjugend bekannt. In einem durch Abgänge in die Schützenklasse stark verkleinerten Teilnehmerfeld, konnte sich Lena Ganzenmüller mit einem 14,2 Teiler, gefolgt von Uschi Bühlmeyer mit einem 34,8 Teiler, gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Sehr spannend ging es dann nach einer kurzen Verschnaufpause in der Schützenklasse weiter. Hier gaben Sportwart Michael Beck und 2. Vorsitzender Michael Hurler die Ergebnisse bekannt. Insgesamt gingen 33 Schützinnen und Schützen an den Schießstand. Bei diesem Kräftemessen konnte sich Sarah Stadelmeier mit einem 24,8 Teiler vor Michael Beck, der einen 27,4 Teiler erzielte, durchsetzen. (bbe)

Die Ergebnisse im einzelnen: Schützenklasse: 1. Sarah Stadelmeier 24,8 Teiler, 2. Michael Beck 27,4 Teiler, 3. Michael Hurler 43,7 Teiler. – Ringergebnisse Schützenklasse: 1. Christoph Rauh 98, 95, 94 Ringe, 2. Sarah Stadelmeier 97, 95, 94 Ringe, 3. Sandra Stelzer 96, 96, 95 Ringe. – Jugendklasse: 1. Lena Ganzenmüller 14,2 Teiler, 2. Uschi Bühlmeyer 34,8 Teiler, 3. Theresa Burger 111,3 Teiler. – Ringergebnisse Jugend: 1. Theresa Burger 90, 90 Ringe, 2. Lena Ganzenmüller 90, 88 Ringe 3. Timo Leberle 84, 84 Ringe.

