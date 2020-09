vor 20 Min.

Zwei Siege fürs Selbstbewusstsein

Die Rädchen fangen an, ineinander zu greifen. Die wachsende Harmonie des neuformierten Angels-Teams wurde gestern Abend mit dem Turniersieg beim Fendt-Caravan-Cup in eigener Halle belohnt.

Beim Vorbereitungsturnier in eigener Halle bezwingen die Angels den Zweitligisten Jahn München klar, den Ligarivalen Heidelberg hauchdünn. Lob gibt es aber nicht nur für die sportlichen Leistungen

Von Kurt Wittmann

Passend zum 50-jährigen Firmenjubiläum der Firma Fendt-Caravan fand am Sonntag der Fendt-Caravan Cup 2020 in Nördlingen statt. Bereits zum dritten Mal als Vorbereitungsturnier kurz vor Start der Bundesligasaison im Frauenbasketball durchgeführt, stand das Turnier diesmal nicht nur im Zeichen des sportlichen Erfolgs, die Augen vieler Beobachter richteten sich auch auf die Umsetzung des Hygienekonzepts und die Akzeptanz durch die Zuschauer. Ersteres hat erneut hervorragend funktioniert, angefangen vom personalisierten Ticketing bis hin zum disziplinierten Verhalten in der Halle.

Was das Sportliche angeht, scheinen die XCYDE-Mädels auch auf einem guten Weg zu sein. Im Halbfinale, beim 81:53-Sieg gegen den Talentschuppen aus München, ragten aus einer homogenen Teamleistung das Centerduo Waldner/Ilmberger hervor sowie Scharfschützin Kelly Campbell.

Die beiden Erstligisten schenken sich im Finale nichts

Im Endspiel schenkten sich die beiden Erstligisten Nördlingen und Heidelberg nichts und bemühten sich, die Vorgaben ihrer Trainer vor allem Defensivbereich umzusetzen. Und das sah man auch. Für Basketball-Ästheten nicht immer schön, aber so ist eben Vorbereitung. Levke Brodersen entwickelt sich immer mehr zur Chefin des Nördlinger Spiels. US-Girl Respect Leaphart scheint ihre Scoring-Optionen verstanden zu haben, die Rädchen fangen an, ineinander zu greifen. Das Angels-Team, das auf vielen Positionen verändert wurde, braucht sicherlich noch Zeit, sich zu entwickeln.

Bei verkürzter Spielzeit lagen die Angels zur Halbzeit nach teilweise sehenswerten Aktionen mit 28:20 in Führung. Im dritten Viertel wollte den Gastgeberinnen nicht mehr viel gelingen. Vier Pünktchen war die magere Ausbeute der Rieserinnen in diesem Spielabschnitt. Dennoch lag man noch mit 32:28 vorne.

Im Schlussviertel boten beide Teams noch einmal alles auf, was sie nach wenigen Wochen Vorbereitungszeit schon drauf haben. Vor allem die Duelle unter den Körben hatten es in sich. Die Führung wechselte mehrfach und am Ende war es der überragenden Scorerin in Reihen der XCYDE Angels, Respect Leaphart vorbehalten, das Match und damit das Turnier für Nördlingen zu entscheiden. Mit einem blitzsauberen Sprungwurf aus vier Metern holte sie die 46:45-Führung zurück und der schicke Fendt-Cup bleibt diesmal im Ries.

Organisatorisch war der Fendt-Cup die Generalprobe für das am 17./18. Oktober anstehende TopFour-Pokalturnier, wenn hoffentlich wieder Zuschauer zugelassen werden können, vielleicht sogar deutlich mehr als beim Fendt-Cup. Die Organisatoren bei den Angels sind jedenfalls gerüstet.

Die Ergebnisse im Überblick:

XCYDE Angels – TS Jahn München 81:53; KIA Metropol Baskets Schwabach – SNP BasCats Heidelberg 24:65.

Spiel um Platz 3: TS Jahn München – KIA Metropol Baskets 66:60. Finale: XCYDE Angels - SNP Baskets Heidelberg 46:45.

Die Punkteverteilung der beiden Spiele bei den XCYDE Angels: Tori Waldner (14 Punkte im Halbfinale/2 im Finale), Respect Leaphart (7/20), Anneke Schlüter (8/5), Laura Geiselsöder (8/0), Kelly Campbell (10/3), Nani Ilmberger (12/7), Steffi Sachnovski (3/-), Amenze Obanor (2/-), Levke Brodersen (8/6), Magaly Meynadier (6/3), Mona Berlitz (3/-) und Selma Yesilova.

