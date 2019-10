00:04 Uhr

Zwei Tage Vollgas auf dem Windsberg

Packende Rennen in vielen verschiedenen Klassen sahen die Zuschauer bei der Südbayern-Serie am Windsberg.

Über 100 Piloten bei der Südbayern-Serie im Nordries am Start

Der sechste Lauf zur Meisterschaft der Südbayern-Serie fand auf der Windsberg-Strecke im Nordries statt. Über 100 Motocross-piloten im Alter von 5 bis 59 Jahren traten in verschiedenen Klassen an. In den Klassen 50 ccm, 85 ccm, MX2 Jugend, MX1, MX2 und bei den Senioren beteiligten sich auch die aktiven Fahrer des MC Windsberg.

Am Samstag fanden die Rennen der Jugend 50, 65 und 85 ccm, MX Ladies und 2-Takt Cup statt. In der kleinsten Klasse, den 50ern, bestritt der MC-Windsberg-Fahrer Pauli Hundelmaier sein erstes Rennen und beendete es mit Platz neun. In der 85-ccm-Klasse kämpfte sich der Windsberger Vinzenz Gross bis zur Hälfte des Rennens auf den ersten Platz vor. Der Start im zweiten Lauf war dann nicht perfekt, doch Vinzenz Gross erreichte mit viel Einsatz und Risiko noch den zweiten Platz.

Sonntags starteten dann die MX2 Jugend, die MX2 über 18 Jahre und die MX1. Im diesem Fahrerfeld mit sehr hohem Leistungsniveau waren auch die Windsberger Enno Menzel, Simon Scharfenecker und Tim Galambos dabei. Durch den gesamten ersten Lauf kämpften Menzel und Scharfenecker um den sechsten Platz, den sich schließlich Menzel sichern konnte. Im zweiten Lauf stürzte Scharfenecker in der ersten Runde und musste mit gebrochener Kupplungsarmatur aufgeben. Für Menzel reichte es zum siebten Platz.

In der stark besetzten Seniorenklasse (40 bis 59 Jahre) starteten 23 Fahrer. MCW-Pilot Werner Döbler startete im ersten Lauf in der Mitte des Feldes, konnte einige Plätze gutmachen und belegte im Ziel den neunten Rang. Im zweiten Lauf schaffte er es, nachdem er als Vorletzter aus der Startgatter kam, sich bis auf den siebten Platz vorzukämpfen. Abschließend folgte noch die MX2 Jugend (250 ccm). Die ersten 15 Minuten führte der Windsberger Clemens Gross die Meute an. An sein Hinterrad heftete sich der Meisterschaftserste Buccioni, der ihn letztlich auch überholte und gewann. Nach einem mäßigen Start beendete Gross den zweiten Lauf dann als Dritter. (rru)

