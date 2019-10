00:04 Uhr

Zwei Tore in letzter Minute

Holzkirchen kassiert den Ausgleich, Nördlingen II erzielt den Siegtreffer

SV Holzkirchen – VFL Ecknach 1:1 (0:0). – Nach zwei Toren in den Schlussminuten trennten sich die beiden Mannschaften mit einem Unentschieden. Die Partie startete mit der ersten Riesenchance für den SVH in der durch Stefan Neuwirt, dessen Schuss aus 20 Metern nur den Pfosten traf (3.). Danach versuchten die Gäste das Spiel zu gestalten, ihnen gelangen aber gegen die gut gestaffelte SVH-Defensive nur sehr wenige Möglichkeiten. So dauerte es bis zur 22. Minute, bis ein Drehschuss von Michael Eibl SVH-Torwart Sabahudin Cama zu seiner ersten Parade zwang. Fünf Minuten später wurde Daniel Zakari wurde im Strafraum freistehend bedient, scheiterte aber aus der Kurzdistanz am glänzend reagierenden SVH-Keeper. In der 35. Minute war es wieder ein Konter über die rechte Seite, den Armin Rau mit einem strammen Flachschuss abschloss. Torwart Hannes Helfer konnte nur abklatschen, rettete aber im Nachfassen um Haaresbreite vor dem einschussbereiten Micha Köhnlein. Kurz darauf klärte Sabahudin Cama auf der Linie, nachdem bei einer Gästeecke viele Beine im SVH-Fünfmeteraum am Ball herumstocherten.

Nach dem Wechsel dauerte es bis zur 60. Spielminute, ehe sich der SVH aus der Echnacher Drangphase wieder ein wenig befreien konnte. Dabei hatte der SVH in einigen Szenen mehrmals Glück. Ein wuchtiger Pillar-Schuss aufs lange Eck traf den vor dem Pfosten stehenden Christoph Jung an der Brust, von wo der Ball über die Latte sprang (67.). Jung war es auch, der fünf Minuten später frei vor Cama auftauchte, der aber wiederum hervorragend reagierte und die Situation entschärfte. Ebenso konnte Obermeyer in der 76. Minute das Leder nicht am SVH-Keeper vorbei im Tor unterbringen. Einer der wenigen Entlastungsangriffe des SVH war dann kurz vor Spielschluss erfolgreich. Armin Rau blieb zwar an Torwart Helfer hängen, behielt aber die Übersicht und seine Ablage auf Stefan Neuwirth verwertete dieser zum 1:0. Die Freude der Blau-Gelben währte aber nur kurz. Tobias Jusczak verdarb dem SVH mit seinem späten Ausgleichstreffer in der 90. Minute den ersten Saisonsieg. (cdr)

SV Holzkirchen Cama, Hopfenmüller, Th. Rau, Draxler (77. Demel), Micha Köhnlein, Schneider, A. Rau, Zwickel, Neuwirt (89. Deubler), Beck (65. Eichberger), Strauß

BC Adelzhausen – TSV Nördlingen II 1:2 (0:0). – So ist Fußball: Schiedsrichter Abdullah Carman schaute bereits auf seine Uhr, da erkämpfte sich der Gast aus dem Ries noch einmal einen Eckball. Nördlingens Routinier Simon Gruber schlug das Leder hoch in den Adelzhauser Fünf-Meter-Raum. Am langen Torpfosten schraubte sich Sascha Hof am höchsten und der wuchtige Kopfball ließ das Tornetz fast aus der Verankerung hebeln. Ein Aufschrei der ganz in Grün agierenden Nördlinger und eine Spielertraube erdrückte fast den Torschützen – 2:1 für die Gäste, Schlusspfiff.

Verständlich dass sich die junge Nördlinger zweite Garnitur diebisch freute. „Wir wollten hier nicht verlieren“, erklärte Trainer Daniel Kerscher. „Das ist enorm wichtig für uns, dass wir einen unmittelbaren Konkurrenten die Punkte abnehmen konnten“ freute er sich, und teilte seiner Truppe beim Auslaufen sofort mit, „morgen treffen wir uns zum lockeren Training.“ Da war der BCA bereits im Kabinentrakt, zu tief war der Frust.

Das Spiel hatte nur wenige Höhepunkte. Der Gast versuchte sich aus der Distanz, aber die Knaller von Simon Gruber verfehlten ihr Ziel. Ebenso der abgefälschte Kracher von Dominik Müller nach nur sechs Spielminuten. Und dann haderten die Adelzhauser am Römerweg mit dem Assistenten Lukas Reitberger. Zweimal hob er die Fahne, als Thomas Grimmer jubelte und als Maxi Ettner traf – Abseits lautete die Entscheidung der Unparteiischen und die Treffer wurden nicht gegeben. Als dann Simon Lösch für Nördlingen neun Minuten vor dem Ende zur 1:0-Führung traf, konnte zunächst Dominik Müller per Foulelfmeter noch ausgleichen – bis die Nachspielzeit anbrach und Sascha Hof zur Stelle war. (rr)

TSV Nördlingen II Dorschky, Modra (72. S. Mayer), Gruber, Knöpfle, Hof, Lösch (88. Bortolazzi), Pesut, Morasch, Taglieber (63. Klass), J. Mayer, Lechner

