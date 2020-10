vor 36 Min.

Zwei lösbare Aufgaben

Rieser Duo hat es mit Teams der unteren Tabellenhälfte zu tun

Am 24. Spieltag der Bezirksliga Nord haben es die beiden Rieser Vereine SV Holzkirchen und TSV Nördlingen II mit Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte zu tun: Der SVH empfängt am Sonntag um 15 Uhr den FC Affing und exakt 24 Stunden zuvor gastiert der TSV II beim FC Günzburg.

Aufsteiger Günzburg belegt mit 22 Punkten Platz 14. Noch beträgt der Abstand zu den Riesern sieben Punkte. Während der TSV II nach dem Re-Start bereits zweimal gespielt und beide Male verloren hat, absolvierte der FCG erst ein Spiel, das zu Hause gegen Spitzenreiter TSV Gersthofen 2:3 verlorenging. FC-Spielertrainer Christoph Bronnhuber ist mit sieben Toren nach Maximilian Lamatsch (zehn Tore) der zweiterfolgreichste Torschütze. Im Hinspiel siegten die Nördlinger 5:1.

„Der Re-Start ist uns leider nicht geglückt. Wir haben gegen die Tabellenoberen zwar immer gut mitgespielt, waren auch nie chancenlos. Aber die erspielten Torchancen müssen wir einfach nutzen“, erklärt TSV-Trainer Mark Merz. Der Coach musste gegen Ecknach auf A-Jugend-Torhüter Marlon Dahms zurückgreifen, weil Andre Behrens bei der Ersten auf der Bank saß. „Dahms machte seine Sache sehr ordentlich“, lobt Coach Merz den 18-Jährigen.

Der FC Affing wird vom Trainerduo Marc-Abdu Al-Jajeh/Tobias Jorsch gecoacht. Mit Maximilian Schacherl (17 Tore) haben sie einen Top-Torjäger in ihren Reihen. Holzkirchens Gäste sind mit 26 Punkten aus 22 Spielen noch nicht aus dem Schneider. Ein Sieg am Sonntag beim Schlusslicht in Holzkirchen würde die Lage für die personell gebeutelte Mannschaft wieder um einiges freundlicher gestalten.

„Wir sind sehr froh, endlich die ersten drei Punkte nach dem Re-Start eingefahren zu haben. Zum Glück hatten wir in der Schlussszene einen nervenstarken Dino Cama im Tor, der uns mit seinem gehaltenen Elfmeter den definitiv verdienten Sieg rettete, sagt Holzkirchens Spielertrainer Philipp Buser über den 1:0-Erfolg beim TSV Rain II. Tuncay Havur ist angeschlagen und auch bei Stefan Neuwirt steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz. Jedoch machen Yannis Leberfinger und auch Jörg Strauß nach ihren Verletzungen Fortschritte. „Wir wollen am Sonntag weiter an unserer Chancenverwertung arbeiten. Es ist wieder ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, in dem wir Affing noch im Abstiegskampf halten und näher heranrücken können“, meint Buser. (jais)

