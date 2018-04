vor 22 Min.

Zwei neue Ehrenschützenmeister Lokalsport

Schützengesellschaft Alerheim würdigt Karl Wüst und Robert Morbitzer

Von Siegrun Fischbach

Die Schützengesellschaft 1900 Alerheim hatte zur Jahreshauptversammlung ins Schützenhaus geladen. Schützenmeister Wolfgang Gerstmeyr begrüßte dazu viele Mitglieder, Ehrenmitglieder und den stellvertretenden Gauschützenmeister Fritz Wagner.

In seinem Jahresbericht ging der Schützenmeister auf die wesentlichen Ereignisse des Vereinslebens im abgelaufenen Jahr ein. Das Hauptaugenmerk lag bei der Anschaffung einer neuen Uniform. Hier dankte er Franziska Graf für ihre Arbeit von der Beschaffung von Ansichtsmodellen bis hin zur Ausgabe der neuen Kleidungsstücke.

Das Maibaumfest wurde 2017 wieder am und im Schützenhaus gefeiert. Das gemeinsame Ferienprogramm mit den Heideschützen Bühl gefiel den Jungschützen und Begleitern gleichermaßen.

Kassierer Steffen Kluger berichtete von einem kleinen Gewinn im Jahr 2017 und wies nochmals auf die Bezuschussung von Sportgeräten und Ausrüstung hin. Seit dem 1. Januar 2018 gewähre der Verein 25 Prozent Zuschuss oder bei Finanzierung in 60 Monatsraten zehn Prozent Zuschuss.

Sportwart Alexander Jakobi erläuterte, dass der Verein im Rundenwettkampf Luftpistole 2017/2018 dank der guten Arbeit, von Martin Bachmann, mit zwei Mannschaften teilgenommen habe. Die erste Mannschaft beendete den RWK auf Platz drei, die zweite Mannschaft kam ebenfalls auf Platz drei. Schützenkönige wurden Marco Graf (LG) und Ralf Ohmüller (Bogen). Vereinsmeister wurden Florian Tobias (LP Schützenklasse), Marco Graf (LG Schützenklasse), Matthias Hopf (Bogen) und Lina Appl (Jugend Bogen).

Die anstehenden Ehrungen wurden vom stellvertretenden Gauschützenmeister Fritz Wagner vorgenommen. In seinem Grußwort sprach er unter anderem von der heutzutage guten Qualität von elektronischen Schießständen, da die Schützengesellschaft ihre Stände umrüsten will.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Heinz Husel geehrt, für 50 Jahre Walter Wiedemann. 40 Jahre im Verein ist Willi Rau. Das Gau-Ehrenzeichen in Bronze erhielten Karl Renner und Siegrun Fischbach. Der Sebastianitaler in Bronze wurde Petra Graf, Edith Hubel, Steffen Kluger und Stefan Lichner verliehen. Den Sebastianitaler in Silber erhielt Gerhard Graf.

Für zehn Jahre aktive Teilnahme am Sportschießen wurden Alexander Jakobi und Matthias Morbitzer geehrt, für 15 Jahre Jens Graf, für 20 Jahre Martin Bachmann und für 30 aktive Jahre Stefan Lichner, Ralf Heuberger und Karl-Heinz Thum.

Die Herausforderungen der damaligen Zeit gemeistert

Nach Jahren der Vakanz ernannte die Schützengesellschaft Karl Wüst (1. Schützenmeister von 1986 bis 1994) und Robert Morbitzer (1. Schützenmeister von 1995 bis 2005) zu Ehrenschützenmeistern. In seiner Laudatio ging Schützenmeister Wolfgang Gerstmeyr auf das große Engagement der beiden ehemaligen Schützenmeister ein und beschrieb, wie sie die Herausforderungen ihrer Schützenmeisterjahre bewältigt haben. Er selbst sei von ihrer Arbeit stark geprägt und hole sich heute noch manchen Rat ein.

Die Cold-Water-Grill-Challenge hatte auch die Alerheimer Schützen erreicht. Die Aufgabe wurde mit Bravour erfüllt und der Spendenbetrag anlässlich der Generalversammlung nochmals aufgestockt. So können 580 Euro an die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) und das DKFZ (Deutsches Krebsforschungszentrum) überwiesen werden. (sf)

