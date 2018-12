vor 54 Min.

Zweikampf an der Spitze der B-Klasse Nord Lokalsport

Nur zwei Punkte trennen Athletik Nördlingen und den SV Mauren. Wer die beste Offensive der Liga stellt.

Einen Zweikampf gibt es an der Tabellenspitze der Fußball-B-Klasse Nord: Aktuell führt der SC Athletik Nördlingen mit 41 Punkten vor dem SV Mauren mit 39 Punkten. Der SV Mauren hat mit 61 Treffern den besten Sturm und mit 18 Gegentoren die beste Abwehr der Liga. Bereits zehn Elfmeter wurden dem SVM zugesprochen, acht davon verwandelte Top-Torjäger Manuel Schreitmüller, der zu Saisonbeginn vom TSV Nördlingen zur Harburger Stadtteilmannschaft gewechselt war.

Bereits fünf Strafstöße wurden Fatihspor Asbach-Bäumenheim, dem SC Athletik Nördlingen und dem SV Holzkirchen II zugesprochen. In der Fairnesstabelle liegt der SC Athletik Nördlingen an letzter Stelle; der SCA ist die einzige Mannschaft mit bereits fünf Ampelkarten. Viermal Gelb-Rot gab es für den FC Zirgesheim und den TKSV Donauwörth. Der TKSV ist die einzige Mannschaft mit bereits zwei roten Karten. 13 verschiedene Torschützen haben der TKSV Donauwörth und der SV Amerdingen in ihren Reihen. Die SpVgg Daiting profitierte bereits von drei Eigentoren der jeweiligen Gegner.

B-Klasse Nord: Manuel Schreitmüller trifft am häufigsten

24 Tore: Manuel Schreitmüller (SV Mauren). – 21 Tore: Sebastian Däubler (FSV Utzwingen). – 17 Tore: Massimiliano Porcari, Giuseppe Porcari (beide SC Athletik Nördlingen). – 14 Tore: Florian Moll (SV Mauren). – 11 Tore: Fabian Grimmeis (FSV Utzwingen), Manuel Schiele (SV Amerdingen), Kevin Ennesser (SV Grosselfingen), Koray Kocak (TKSV Donauwörth). 10 Tore: Dominik Rau (SV Holzkirchen II). – 9 Tore: Pascal Jackwerth (SV Holzkirchen II), Ivan Stiglec (FC Zirgesheim). – 8 Tore: David Schmid (SV Holzkirchen II), Gökhan Gündogdu, Markvlous Okpokor (beide Fatihspor Asbach-Bäumenheim). – 7 Tore: Bakary Conteh (TKSV Donauwörth), Johannes Kleinle, Michael Dürr (beide SV Otting), Alperen Nevruz (Fatihspor Asbach-Bäumenheim). – 6 Tore: Nico Fürnrohr (SV Mauren), Sener Sahin (SV Holzkirchen II), Yaya Demba (FC Zirgesheim), Gökhan Bayrakci (Fatihspor Asbach-Bäumenheim). (jais)

